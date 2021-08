MotoGP: salta il GP della Malesia. Doppio appuntamento a Misano!

Il calendario 2021 di MotoGP ha subito un altro mutamento e sempre per via della situazione mondiale legata alla pandemia da COVID-19. Il Motomondiale perderà un alto appuntamento asiatico, ma ha già trovato il modo di rimpiazzarlo a dovere con uno che si disputerà nel Vecchio Contente, per la precisione in Italia.

Nel primo pomeriggio di oggi Dorna ha annunciato la cancellazione del Gran Premio della Malesia. Non si tratta di un annuncio a sorpresa, perché le restrizioni imposte dal governo malese e le condizioni legate alla pandemia da COVID, in Asia, hanno da diverse ore creato sconvolgimenti nei calendari del motorsport.

Ieri, infatti, la Formula 1 ha annunciato la cancellazione del Gran Premio del Giappone. Oggi è arrivata quella del GP della Malesia del Motomondiale e non è affatto detto che le novità si fermino a quelle di oggi.

Intanto Dorna ha già trovato il modo di sostituire il Gran Premio della Malesia e lo farà con un doppio appuntamento al Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Dopo il primo dei due ora previsti, la carovana della MotoGP andrà negli Stati Uniti, per la precisione in Texas, per disputare l'appuntamento di Austin.

Il secondo turno a Misano sarà disputato nello stesso fine settimana in cui era previsto il Gran Premio della Malesia, ovvero dal 22 al 24 ottobre.