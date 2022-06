MotoGP | Sachsenring, Warm-Up: svetta Martin, Bagnaia 11°

Al Sachsenring faceva già molto caldo quando sono iniziati i 20 minuti del Warm-Up, ma la temperatura potrebbe essere davvero infernale quando alle 14 scatterà il Gran Premio di Germania di MotoGP. Non a caso, la maggior parte dei piloti ha lavorato con una coppia di gomme dure anche nella sessione mattutina.

Il più veloce è stato Jorge Martin, che con questa soluzione ha spinto la sua Ducati del Prima Pramac Racing fino ad un crono di 1'21"264, precedendo di 177 millesimi un outsider. In seconda posizione c'è infatti la KTM di Miguel Oliveira, che però oggi prenderà il via dalla quinta fila dello schieramento.

Attenzione alle due Aprilia, perché sia Aleix Espargaro che Maverick Vinales hanno lavorato con una gomma media al posteriore. E chissà che questa non sia un'intenzione anche in ottica gara. Il pilota di Granollers ha chiuso terzo a 193 millesimi, ma non se l'è cavata affatto male neppure Maverick, quinto a 302. Tra di loro c'è anche la Ducati di Marco Bezzecchi, che ha fatto la medesima scelta a livello di gomme.

Sesto tempo per la Desmosedici GP, che ha "copiato" la dura al posteriore dei primi due, ma ha fatto una scelta diversa all'anteriore, montando una media. Stessa idea che ha avuto anche Enea Bastianini, che con l'ottavo tempo di stamani ha ottenuto il suo miglior piazzamento del weekend. Un risultato incoraggiante per il pilota del Gresini Racing, che sarà chiamato alla rimonta dal 17° posto in griglia. Tra l'australiano ed il riminese c'è anche la KTM di Brad Binder con una coppia di gomme dure.

I due grandi favoriti per la gara di oggi, Fabio Quartararo ed il poleman Pecco Bagnaia, sono invece ai margini della top 10, alle spalle anche della Suzuki di Joan Mir, ma hanno dato proprio l'idea di marcarsi. Entrambi non hanno fatto prove comparative, sembrando convinti delle proprie scelte (media al posteriore per il pilota della Yamaha, dura per il ducatista), ed hanno usato delle gomme abbastanza usate per capire il passo della seconda parte di gara, girando tra l'1'21" alto e l'1'22".

Solo 12° la migliore delle Honda, ancora una volta in grande difficoltà su una pista che era stata un loro feudo ininterrottamente addirittura dal 2011 (prima del dominio di Marc Marquez c'erano stati due successi anche con Dani Pedrosa). Pol Espargaro ha incassato un gap di oltre sette decimi, quindi si prospetta una domenica complicata per lui. Inizia in salita anche la giornata di Johann Zarco: il francese della Prima Pramac Racing, che scatterà dalla prima fila, è infatti scivolato alla curva 13, perdendo minuti preziosi, e alla fine ha chiuso solo 17°.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Franco Morbidelli occupa la 13° posizione, giusto davanti a Luca Marini. Stupisce vedere Fabio Di Giannantonio solo in 18° posizione, visto che il portacolori del Gresini Racing scatterà quinto. Notte fonda, infine, per Andrea Dovizioso, 22° con la Yamaha RNF, con alle sue spalle il solo Stefan Bradl.