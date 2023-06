MotoGP | Sachsenring, Libere 2: svetta Bezzecchi, che botto Marquez e Zarco!

Si temeva la pioggia, che invece non è arrivata a bagnare il Sachsenring, ma questo non vuol dire che la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania di MotoGP non sia stata travagliata, visto che è stata interrotta con ben due bandiere rosse, anche se per fortuna negli incidenti non ci sono state conseguenze per i piloti coinvolti.

Con l'asfalto asciutto, i minuti conclusivi sono stati quelli decisivi per designare i dieci piloti che domani disputeranno direttamente la Q2 e alla fine la zampata migliore è stata quella di Marco Bezzecchi: il portacolori della Mooney VR46 era parso in difficoltà, ma proprio a tempo scaduto è riuscito a trovare l'1'20"271 che lo ha issato in cima alla lista dei tempi.

Alle sue spalle, staccato di 40 millesimi, troviamo Jorge Martin con l'altra Ducati del Prima Pramac Racing. Ancora una volta comunque sono state le Desmosedici GP a fare da padrone, perché sono ben sette quelle che hanno staccato il pass per il segmento decisivo della qualifica.

Del gruppetto fa parte anche il campione del mondo Pecco Bagnaia, che oggi non ha dato la sensazione di essere troppo a posto, ma si è comunque infilato in quarta posizione, ad un decimo esatto dalla vetta. Tra la settima e la nona posizione poi troviamo Luca Marini, Enea Bastianini, che quindi sembra aver fatto dei progressi importanti a livello fisico rispetto allo scorso weekend al Mugello, ed Alex Marquez, che si è qualificato nonostante una scivolata alla curva 13 nel finale.

Il quadro si completa con Johann Zarco, per il quale la qualificazione alla Q2 è una consolazione per il grande brivido corso a circa cinque minuti dal termine: il pilota del Prima Pramac Racing stava uscendo dai box, quando Marc Marquez ha perso l'anteriore della sua Honda alla prima staccata, centrando in pieno la sua Ducati.

L'impatto è stato violentissimo, con la Desmosedici GP che si è letteralmente spezzata, ma per fortuna entrambi si sono rialzati senza conseguenze e il francese ha potuto tirare anche un sospiro di sollievo perché si è qualificato con il tempo della mattinata, visto che nel pomeriggio non è riuscito a fare meglio del 14° tempo. Non è piaciuto però che lo spagnolo sia corso direttamente al box senza andare ad assincerarsi delle condizioni del francese, anche se poi c'è stato un chiarimento nel paddock a turno terminato.

Caduta di Marc Márquez e Johann Zarco

Sono solo tre quindi le moto diverse dalle Ducati che si sono guadagnate la Q2 e ad aprire questa schiera è stato Aleix Espargaro, che non sembra farsi condizionare dal dolore delle due fratture al piede, perché ha issato la sua Aprilia in terza posizione, staccata di appena 81 millesimi.

Proprio come in Toscana, le altre RS-GP però stanno faticando davvero tanto e sono finite tutte quante ruote all'aria: Miguel Oliveira si è piazzato 13° dopo una scivolata alla curva 10 (ha preso una brutta botta alla spalla sinistra e sta andando in ospedale per accertamenti), mentre Maverick Vinales è caduto alla curva 1 e si ritrova solamente 15°, giusto due posizioni più avanti rispetto a Raul Fernandez, che è finito ruote all'aria alla Waterfall.

Continuando a scorrere la classifica, in quinta posizione c'è la KTM di Jack Miller, anche lui distanziato di poco più di un decimo dalla vetta, ma soprattutto in sesta c'è un Fabio Quartararo che su una pista sulla quale il motore non ha un grande peso è riuscito finalmente a riportare la sua Yamaha direttamente in Q2 e dà la sensazione di poter provare ad ambire alle prime due file.

Il grande escluso quindi è Marc Marquez, addirittura 18°, che vi abbiamo già citato per l'incidente, ma che in precedenza aveva già corso un altro brivido, rimanendo in piedi davvero per miracolo alla Waterfall, con tanto di dito medio rivolto alla sua moto. Se la Honda fatica così tanto anche su una pista che per l'otto volte iridato è quasi il giardino di casa, vuol dire che la situazione tecnica è davvero ai minimi storici.

Tra le altre cose, anche l'altra bandiera rossa del turno è stata causata da una RC213V, quando nei primi minuti Takaaki Nakagami era scivolato anche lui alla Waterfall, distruggendo letteralmente la sua moto che era dotata del telaio Kalex.

Nello stesso punto è finito a terra anche Fabio Di Giannantonio, che in questo modo ha sprecato la grande occasione di entrare in Q2. Il pilota del Gresini Racing era nono, ma non ha avuto modo di fare l'ultimo run e quindi è precipitato all'11° posto (il 12° nella cumulativa), alle spalle della KTM di Brad Binder, che come lui quindi sarà in Q2. Stessa sorte anche per Franco Morbidelli, solamente 16°.