MotoGP | Rossi teme Marquez sulla Ducati: “Sarà molto pericoloso”

I test MotoGP di martedì scorso svolti sul circuito di Valencia hanno segnato la fine del 2023 e l'inizio del 2024, ma a catturare tutta l’attenzione è stato il grande debutto di Marc Márquez sulla Ducati del team Gresini.

Il sei volte campione del mondo della MotoGP non ha ancora potuto parlare ufficialmente delle sue prime impressioni sulla Ducati perché è sotto contratto con la Honda fino alla fine dell'anno, ma un audio trapelato ha rivelato i primi commenti del pilota spagnolo, che ha confrontato la GP23 con la RC213V.

Il passaggio di Márquez su una Ducati dopo undici anni in sella a una Honda è ovviamente un problema anche per gli altri team, soprattutto per le altre squadre di Borgo Panigale, come ha riconosciuto di recente il suo acerrimo rivale, l'attuale proprietario del team VR46 Valentino Rossi, che ha anche parlato bene dei primi passi di Marc sulla Desmosedici nel 2024.

"Sarà interessante vedere come Marc si adatterà e come guiderà la Ducati", ha detto Rossi a Sky Sport Italia durante il weekend di Valencia. E dal suo punto di vista di proprietario del team VR46, il Dottore ha aggiunto: "Marc sarà estremamente pericoloso. I nostri ragazzi dovranno essere molto ben concentrati e attenti”.

Photo by: Dorna Marc Márquez, Gresini Racing

Sia il team Gresini con i fratelli Marc e Alex Márquez, sia il team Pertamina VR46, con Marco Bezzecchi e l'ex pilota Gresini Fabio Di Giannantonio, guideranno la Ducati GP23 con le specifiche tecniche della scorsa stagione nel prossimo campionato MotoGP.

"Speravamo di ottenere una moto Ducati ufficiale per Bezzecchi", ha detto Rossi, ammettendo che il team VR46 pensava davvero di avere una possibilità di ottenere una GP24. Poiché questo desiderio non si avvererà per il 2024, Rossi afferma che "ora possiamo solo sperare che la differenza tra la GP23 e la GP24 non sia troppo grande, in modo che con Bezzecchi possiamo o vogliamo provare a lottare per il titolo mondiale".

Il team Ducati, con l'ormai due volte campione del mondo MotoGP Pecco Bagnaia, ha già provato il prototipo GP24 nel test di Valencia martedì scorso e ci saranno ulteriori sviluppi nel test di Sepang del prossimo febbraio 2024. Durante i suoi primi giri con la GP24 a Valencia, Bagnaia ha notato un miglioramento delle prestazioni del motore in particolare. Anche il vicecampione del mondo Jorge Martin ha potuto guidare la GP24 di cui dispone il team Pramac per qualche giro, ma a differenza di Bagnaia, le sue parole sul nuovo motore non sono state positive come quelle del campione in carica.