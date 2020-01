MotoGP: Rossi steso da Quartararo, ma le scuse le riceve Norris

L'amore che Lando Norris nutre per Valentino Rossi è ormai cosa nota da tempo. Il pilota britannico è letteralmente un fan sfegatato del Dottore tanto che durante l'ultimo GP di Monza, per omaggiarlo, ha indossato un casco che richiamava nella grafica e nei colori quello del rider di Tavullia.

Lando, sempre sensibile alla beneficenza, ha preso parte a una sessione di gioco di MotoGP19 in streaming su Twitch per raccogliere fondi in favore dell'emergenza incendi in Australia. Manco a dirlo, il britannico ha corso il GP del Mugello impersonando il suo grande mito Valentino Rossi. Inoltre ha deciso di giocare completamente griffato #46 indossando cappellino e felpa del suo idolo, come si può vedere anche dalle clip postate sui social.

Durante la gara però, alla Bucine, un altro giocatore che impersonava Fabio Quartararo ha stesso il Rossi di Norris buttandolo nella ghiaia. Subito il britannico ha condiviso il video taggando il pilota francese e scrivendogli: "Divertente, ma sono stato eliminato da Quartararo, evviva amico. Non riuscivo a smettere di ridere".

Subito si è avviato un vero e proprio siparietto social che ha visto protagonisti il britannico, il francese, Randy Mamola e anche l'account ufficiale della MotoGP che ha chiosato: "Sicuramente merita un long lap penalty per quello".

