MotoGP | Rossi: "Spero che Bezzecchi possa lottare per il Mondiale"

La VR46 è entrata in una nuova era della sua avventura in MotoGP, e basta guardare le Ducati Desmosedici GP23 di Marco Bezzecchi e del nuovo arrivato Fabio Di Giannantonio per rendersene conto. Dopo due stagioni griffate Mooney, con la seconda che è stata trionfale grazie ai primi successi ed al secondo posto nella classifica riservata ai team, sulle carene è arrivato il nuovo main sponsor Pertamina Enduro, cosa che ha dato vita ad una livra inedita realizzata da Aldo Drudi, nella quale è sempre il giallo a fare da padrone, ma con una nuova tonalità fluo.

Una colorazione che dovrebbe rendere i due piloti particolarmente localizzabili, come ha sottolineato il grande capo del team, il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGP subito dopo l'evento di presentazione andato in scena a Riccione: "Sono molto soddisfatto della moto, perché è bellissima. Abbiamo fatto un bel lavoro insieme ad Aldo e le moto sono belle, inoltre credo che siano anche molto riconoscibili in mezzo a tutta la griglia".

Dopo il terzo posto nel Mondiale dello scorso anno, Bezzecchi ha deciso di rimanere con la squadra di Tavullia, rinunciando alla possibilità di avere una GP24 se fosse passato a difendere i colori del Prima Pramac Racing. Il "Dottore" però sembra puntare molto sul riminese, con la speranza che possa inserirsi nuovamente nella lotta per il titolo anche con una moto di vecchia generazione.