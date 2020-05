MotoGP, Rossi: "Non andrei in Petronas solo per dire ciao"

"Non voglio andare in Petronas per salutare e dire ciao". Valentino Rossi non avrebbe potuto essere più chiaro di così per quanto riguarda il suo futuro: se il prossimo anno sarà ancora in MotoGP, sarà al via perché crede di poter essere ancora competitivo e non per un ultimo saluti ai suoi tantissimi tifosi in giro per tutto il mondo.

Il "Dottore" ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il suo futuro in un'intervista rilasciata al sito ufficiale della MotoGP, ribadendo ancora una volta che la pandemia del Coronavirus ha cambiato le carte in tavola, perché quasi certamente lo obbligherà a fare una scelta prima che si possa tornare a correre.

Per lui le porte del factory team Yamaha sono chiuse da quando la Casa di Iwata ha deciso di ingaggiare l'astro nascente Fabio Quartararo per affiancarlo al confermato Maverick Vinales. Dal giappone però gli hanno assicurato che, se deciderà di continuare, per lui ci sarà una M1 ufficiale con i colori Petronas. Ed è su questo che il pesarese deve prendere una decisione.

"Il mio piano era chiaro, fare qualche cambiamento nel team e aspettare fino all’estate per capire se fossi più competitivo dell’anno scorso, perché per me è fondamentale. Voglio continuare, ma voglio farlo se sono competitivo, purtroppo in questa situazione devo decidere senza poter correre prima, ed è più complicato" ha detto Valentino.

Il pesarese comunque ha ribadito che quella che gli viene offerta in Petronas è un'ottima opportunità, perché la squadra si è già dimostrata di altissimo livello nel suo primo anno di attività nella classe regina, conquistando sei pole position e sette podi proprio con Quartararo.

"Devo riflettere e capire dentro di me cosa voglio fare, se ho abbastanza motivazioni. Ho una buona opportunità con il team Petronas, che è una squadra top come hanno dimostrato l’anno scorso con Quartararo e Morbidelli".

"È un team giovane, con tanti giovani, ci sono tante persone che già conosco e c’è anche un grande sponsor dietro che è Petronas, è sicuramente una grande opportunità per me".

Una cosa però è certa: non vuole proseguire la sua avventura nella classe regina solo per fare numero sullo schieramento. L'obiettivo è essere competitivo anche nella prossima stagione se sarà ancora in sella.

"Devo decidere e capire dentro di me cosa voglio fare, se ho abbastanza motivazione per continuare. Per ora ho parlato solo con Jarvis e la Yamaha, non ho ancora parlato con Razlan (team Petronas) e sono molto d’accordo con lui nel senso che non voglio andare nel team Petronas per fare l’ultima stagione, mi viene difficile in inglese, ma non voglio andare lì per salutare e per dire ciao".

"Se corro, voglio dare il 100%, e correrò solo se dentro di me sentirò di essere competitivo e di poter lottare per il podio. Ho due opzioni, Petronas o mi fermo…vedremo" ha concluso.