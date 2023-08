MotoGP | Rossi: "Bagnaia è stato perfetto, non ha sbagliato una curva"

Valentino Rossi non avrebbe potuto scegliere un weekend migliore per tornare a respirare l'aria del paddock della MotoGP. Gli allievi della sua VR46 Riders Academy gli hanno regalato una domenica di quelle da ricordare, con Pecco Bagnaia che ha dominato il Gran Premio d'Austria di MotoGP e Marco Bezzecchi che è salito sul gradino più basso del podio. Ma anche Luca Marini ha rimontato fino al quarto posto, inoltre nella classe Moto2 c'è stato il ritorno alla vittoria di Celestino Vietti dopo oltre un anno d'astinenza.

Il "Dottore" ha subito commentato a caldo questi risultati spettacolari: "E' stata una giornata fantastica per l'Academy, perché i nostri piloti hanno fatto benissimo. Ha iniziato Celestino in Moto2 e lì avevamo delle buone vibrazioni, perché è tornato alla vittoria dopo un anno difficile e siamo contentissimi per lui. Marini e Bezzecchi ci hanno fatto godere: grandissima gara in rimonta ed anche podio. Di Pecco cosa bisogna dire? E' stato perfetto tutto il weekend. Secondo me non ha sbagliato neanche una curva da venerdì mattina", ha detto Rossi a Sky Sport MotoGP proprio sotto al podio.

Il nove volte iridato poi è tornato ai microfoni dell'emittente satellitare dal box della Mooney VR46, la sua squadra, durante la festa per il podio di Bezzecchi. Il riminese ora è a 68 punti di distanza da Bagnaia, al terzo posto in campionato, ma secondo Rossi al momento non sarebbe troppo realistico pensare al titolo.

"Dobbiamo pensare di stare davanti a Martin per il secondo posto, perché già essere vice-campione del mondo della MotoGP è qualcosa di importante. Poi Pecco sta facendo paura: è nel team ufficiale, ha più esperienza e in un momento super della sua carriera. Basterebbe anche solo fregarlo qualche volta (ride)".

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Parlando della sua squadra, si è soffermato sul grande feeling che si è instaurato tra Bezzecchi ed il suo capo tecnico Matteo Flamigni, che era il suo storico telemetrista e si sta rivelando molto prezioso per la crescita del romagnolo.

"Lo può aiutare tantissimo e noi siamo orgogliosissimi perché Matteo con me ha sempre fatto il telemetrista, ma sognava di fare il capo tecnico. Quindi aver trovato questa sinergia con Bez, che vanno così d'accordo e poi Marco quando va in pista riesce sempre a dare un sacco di gas, è un nostro punto di forza".

Oggi le telecamere lo hanno mostrato a bordo pista mentre faceva il tifo per i suoi piloti e bisogna dire che la gara lunga gli ha dato decisamente più soddisfazioni rispetto alla Sprint di ieri.

"Ieri era stata una grande delusione, perché eravamo già fortissimi, ma Bez è stato steso alla prima curva e Martin ha steso Luca proprio davanti a me. Quindi oggi è stato bello, ci siamo rifatti, e la lotta con Alex Marquez è stata tosta. Essere riusciti a batterlo con Bez per il podio, ma anche con Luca per il quarto posto, è stato bello".

Infine, gli è stato domandato quale sia il segreto per far andare d'accordo tra loro tutti i ragazzi dell'Academy, che sembrano effettivamente tutti molto amici pur essendo rivali in pista.

"Quello è merito loro. Delle volte è difficile farli andare d'accordo, perché comunque lottano tutti per lo stesso obiettivo, quindi non è facile. La forza dell'Academy è che loro si allenano avendo sempre come riferimento il campione del mondo della MotoGP, che è un bel vantaggio, però bisogna sempre usare anche l'intelligenza. Non è facile, ma comunque è merito loro", ha concluso.