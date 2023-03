MotoGP | Roba da Baz: dubbi da sciogliere sulla nuova centralina

L’adozione della nuova centralina elettronica della Marelli in MotoGP fa discutere e per cercare di fare chiarezza sullo stato dell’arte è atteso presto un comunicato della Dorna, il promotore del Motomondiale.

Come anticipato da Motorsport.com, la MotoGP avrebbe deciso di adottare dopo cinque anni una più moderna centralina unica, passando dalla ben nota AGO340 alla nuova BAZ340 frutto di un importante aggiornamento tecnologico.

Il regolamento prevede che tutte le MotoGP dispongano della stessa ECU, ma in questo caso ci potrebbe essere una deroga alle norme scritte, secondo la quale i team ufficiali iscritti dai cinque Costruttori (Ducati, Aprilia, KTM, Honda e Yamaha) passano alla nuova centralina, mentre i team satellite (LCR, GasGas, Pramac, Gresini, VR46 e RNF) potranno continuare con la ben nota AGO340.

Perché? Qualcuno nel paddock avrebbe lasciato intendere che la Marelli non sarebbe stata in grado di approvvigionare le centraline per tutte le moto in tempo per la consegna di quattro ECU prima dei test svolti a Sepang, come se la crisi dei semi-conduttori avesse reso più difficile la fornitura.

Questa è una faccia della medaglia. Dall’altra parte emerge uno scenario completamente diverso: secondo Marelli sarebbero state messe a disposizione le centraline effettivamente ordinate. Le richieste pervenute a Corbetta avrebbero riguardato solo i Costruttori, lasciando che la AGO340 continuasse a essere utilizzata dai team satellite.

Sono intervenute logiche dettate dalla voglia di ridurre i costi o dall’esigenza di limitare lo sviluppo della nuova tecnologia a chi dispone di mezzi adeguati?

I test di Sepang, infatti, hanno dato dei risultati, mostrando secondo alcuni che la nuova ECU non sarebbe ancora matura: “La nuova centralina non è radicalmente diversa, è solo un’evoluzione più potente – si è detto nel paddock -. Il problema è che non è sviluppata e, al momento, non si apprezza alcun vantaggio rispetto alla vecchia”.

In realtà la centralina BAZ340 dispone di un hardware nuovo: sono stati evoluti i microprocessori, i driver di pilotaggio e la memoria del logger con un aumento delle linee di comunicazione. È prevedibile, quindi, che si possano migliorare le prestazioni, considerate il numero delle uscite di potenza, e la capacità di gestire attuatori sia a 12V che 24V.

È vero, invece, che il software di controllo motore/moto è lo stesso della AGO340, ma le aumentate possibilità di calcolo e di uscite di potenza hanno consentito di rivoluzionare la gestione degli input.

Un aspetto forse disatteso è che si può incrementare anche la soglia di sicurezza: con la BAZ340 la Direzione gara è in grado di ricevere in tempo reale delle informazioni da una moto subito dopo una caduta, e la Direzione gara sarebbe in grado di attivare l’accensione della Rear Light su tutte le moto per informare istantaneamente i piloti di un problema sulla pista.

Con la vecchia AGO340 queste funzioni non sarebbero attivabili, mentre fanno parte di un piano di potenziamento dei sistemi di sicurezza. C’è chi si è lamentato sostenendo che manca uno sviluppo del software, mentre è più probabile che serva un lavoro di messa a punto nei test di Portimao per un sistema che dovrebbe fornire anche una velocità di scarico dei dati più alta dell’attuale.

Il regolamento recita che qualsiasi variazione di software deve essere approvata all’unanimità dei Costruttori, ma sono attuabili delle modifiche alle ECU senza l’ok dei Costruttori a patto che non si cambino le strategie di software.

Un chiarimento della Dorna può essere utile a definire lo stato dell’arte, evitando che possano esplodere le inevitabili polemiche: è lecito pensare che i team ufficiali potranno trarre magari solo un vantaggio dalla nuova elettronica. Ma se così fosse a chi gioverebbe? La stagione 2023 non è ancora partita, per cui c’è ancora il tempo per chiarire i lati oscuri…