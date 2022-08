MotoGP | RNF-Aprilia: Oliveira e Fernandez i nuovi piloti 2023

Il 2023 sarà per il team RNF un anno di cambiamenti molto importanti. Non solo lascerà Yamaha per passare ad Aprilia, ma avrà anche una coppia piloti completamente diversa da quella che sta schierando e che schiererà nel resto della stagione corrente.

Questa mattina la squadra malese ha annunciato i nuovi piloti con cui prenderà parte alla prossima stagione di MotoGP. Si tratta di Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

Entrambi i piloti hanno lasciato KTM per abbracciare la nuova sfida del team diretto da Razlan Razali, che diverrà il team satellite di Aprilia dopo esserlo stato per tre stagioni di Yamaha.

Oliveira e Fernandez prenderanno il posto di Cal Crutchlow - il quale sostituirà Andrea Dovizioso dopo il fine settimana del Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico - e di Darryn Binder.

Entrambi correranno con l'attuale versione della RS-GP, dunque la 2022, mentre i piloti ufficiali Aprilia, Aleix Espargaro e Maverick Vinales, potranno contare sul nuovo modello che sarà deliberato questo mese in via prototipale e che farà il suo esordio nei test di fine stagione.

Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Queste le parole di Razlan Razali, proprietario e team principal del team WithU RNF: "Siamo estremamente entusiasti di dare il benvenuto a Miguel Oliveira e Raúl Fernandez nel Team WithU RNF MotoGP a partire dal 2023. Non è stato un processo semplice, ma insieme ad Aprilia avevamo le idee molto chiare sui piloti che volevamo".

"Sono entrambi piloti giovani, con una buona combinazione di esperienza, come Miguel e Raúl, di cui sono personalmente un fan da quando l'anno scorso ha sconvolto la categoria Moto2 diventando vice campione. Assicurarsi finalmente la sua presenza è fantastico. Sia noi che Aprilia crediamo nel talento di entrambi i piloti, quindi non vediamo l'ora che corrano per noi la prossima stagione!".

Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ha aggiunto: "Il nostro progetto satellite insieme al Team RNF sta prendendo forma nel modo in cui lo abbiamo concepito fin dall'inizio. Siamo riusciti ad assicurarci due talenti straordinari, due piloti che stimo molto sia dal punto di vista umano che per le loro capacità tecniche".

"Miguel ha dimostrato il suo talento in tutte le categorie, pur essendo ancora molto giovane ha già accumulato molta esperienza vincendo quattro gare in MotoGP, a volte con prestazioni dominanti. Al suo fianco ci sarà Raúl, un pilota che non nascondo di aver cercato più volte. Credo che sia una delle promesse più cristalline degli ultimi anni, quello che ha fatto in Moto2 al suo debutto la dice lunga sulla sua velocità".

"Dovremo essere bravi a offrire a entrambi un pacchetto tecnico che permetta loro di esprimere tutto il loro potenziale. Colgo l'occasione per ringraziare KTM che, dimostrando grande sportività, ha permesso a Miguel e Raúl di salire sulla nostra moto subito dopo la fine del campionato 2022".