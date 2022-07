MotoGP | Rivoluzione Aprilia: dall'inferno al paradiso in due anni

Alla fine del 2018, il reparto racing più popolare del gruppo Piaggio ha annunciato l'aggiunta di Massimo Rivola, proveniente dalla Ferrari, in vista della stagione successiva.

Qui Rivola ha ricoperto diversi ruoli, in particolare quello di direttore sportivo tra il 2009 e il 2016, prima di passare a dirigere la Driver Academy, il programma di sviluppo per giovani piloti del "Cavallino Rampante". È attraverso di lui, ad esempio, che sono passate le informazioni che hanno dato la spinta definitiva a Charles Leclerc. La firma di Rivola per l'Aprilia ha avuto un effetto riparatore su una struttura che, fino a quel momento, andava di male in peggio; una situazione aggravata dalla squalifica per doping inflitta ad Andrea Iannone (2019).

Il valore aggiunto del dirigente faentino va oltre le sue conoscenze specifiche. Da un lato, il suo ingresso in scena ha permesso a Romano Albesiano di essere svincolato dalla gestione sportiva, in modo che il responsabile tecnico potesse concentrarsi sull'ottimizzazione e lo sviluppo della RS-GP. Allo stesso tempo, l'influenza dell'ex ferrarista nel paddock della F1 è stata fondamentale per convincere ad unirsi al progetto alcuni dei protagonisti della resurrezione del marchio di Noale, che in sole due stagioni è passato dalle catacombe alla celebrità, con Aleix Espargaro come volto visibile di un progetto che aspira al massimo.

Nel 2020, l'Aprilia ha concluso il Mondiale in ultima posizione nella classifica riservata ai team. A metà della stagione 2022, è in cima a questa statistica, con Espargaro al secondo posto nella classifica piloti, a soli 21 punti dal leader Fabio Quartararo.

Al telefono con Motorsport.com c'è Antonio Jiménez, la massima autorità del box di Espargaro e uno dei membri più esperti del paddock del Campionato del Mondo. "Massimo ha portato molte cose positive. È una persona conciliante, che cerca di motivare e convincere attraverso la conversazione piuttosto che con l'imposizione. È molto interessato a creare una buona atmosfera all'interno della squadra, e questo è molto importante", afferma Jiménez. "Inoltre", aggiunge, "la sua assunzione ha permesso a Romano (Albesiano) di concentrarsi su ciò che gli piace. E poi, è stato fondamentale che, con Massimo, siano arrivate altre figure chiave che ora hanno un ruolo fondamentale e che come lui arrivano dalla F1".

Jiménez si riferisce soprattutto alle figure di Marco De Luca e Stefano Romeo, il cui passato è stato legato alla Ferrari, nell'epoca d'oro della scuderia di Maranello, cioè con Michael Schumacher al timone. "Aprilia sta lavorando con un sistema che proviene dalla F1. Quelli che venivano da lì hanno dovuto adattare la loro mentalità a quattro ruote a una mentalità a due ruote", ha detto, riferendosi all'aerodinamica, reparto che vede De Luca al timone, e all'elettronica, di cui si occupa Romeo. L'introduzione di sistemi di simulazione e l'uso di strumenti di fluidodinamica computazionale (CFD) sono stati decisivi per il rilancio di un prototipo che ora è considerato il più equilibrato della griglia.

"Tutto questo processo di cambiamento", ha aggiunto Jiménez, "è stato possibile anche grazie al ruolo di Aleix, che è la 'prova del nove' quando si tratta di valutare i nuovi sviluppi e approvarli o rifiutarli".

Grazie alla sua natura come persona, Rivola ha lasciato amici ovunque sia andato. Uno di loro è Toni Cuquerella, che ha lavorato con lui alla Ferrari e con il quale condivide anche la passione per le moto.

"Massimo è molto bravo a creare unità all'interno della squadra. A differenza di altri manager, è molto conciliante e cerca di convincere attraverso il dialogo", spiega l'ingegnere valenciano, che attualmente è commentatore delle gare di F1 in Spagna su DAZN. "Ha anche molta esperienza nella gestione delle risorse, e sono sicuro che proporrà investimenti per lo sviluppo che siano fattibili", ha aggiunto Cuquerella.

Photo by: ¡

I risultati più recenti suggeriscono che Aprilia e Ducati siano un passo avanti rispetto ai team giapponesi, che continuano ad applicare i loro metodi tradizionali, ormai in discussione e che molti ritengono, in una certa misura, obsoleti. "Il modo di lavorare di Aprilia è diverso da quello, ad esempio, di Honda", afferma un membro dell'azienda di Noale, che negli ultimi anni ha lavorato per il marchio dell'ala dorata e per Suzuki.

"Qui", sottolinea riferendosi ad Aprilia, "ci sono ovviamente reparti e gruppi di lavoro, ma tutti sappiamo su cosa stanno lavorando gli altri. È un modo per coinvolgere tutti ed aiutarsi a vicenda. In sostanza, perché ciò che fanno alcune persone influenza o può influenzare ciò che fanno altri. In Honda, invece, le persone di una divisione non hanno idea di a cosa stiano lavorando le persone dell'altra divisione".

L'autorevole voce del garage Aprilia attribuisce ad Albesiano il merito di questa strutturazione, oltre a sottolinearne l'apertura mentale. "A differenza di altri capi, Romano può non essere convinto di un'idea che gli proponi, ma ti lascia fare se pensi che possa funzionare. Dimostra che è interessato a vincere e che è capace di lasciare da parte il suo ego", ha spiegato.

Il Mondiale MotoGP ripartirà tra poco più di tre settimane per il Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone. Proprio lì, poco più di un anno fa, Aleix ha ottenuto il primo podio di Aprilia nell'era MotoGP. È stato il punto di partenza di una progressione fulminante di cui nessuno può valutare la portata.