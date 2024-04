MotoGP | Rivola: "Non vedo l'ora che Trackhouse batta l'Aprilia"

Gli ultimi mesi sono stati un turbine negli uffici del Trackhouse Racing, che ha dovuto costruire, praticamente da zero, la struttura in cui Miguel Oliveira e Raul Fernandez gareggiano nel Campionato del Mondo MotoGP. Il team è stato costruito sulle sabbie mobili lasciate dai precedenti proprietari RNF e CryptoDATA. A poco a poco, la stabilità è arrivata in un team che viveva in una perenne incertezza e che ora respira molto più facilmente.

Oltre ai dipendenti stessi, se c'è qualcuno che festeggia questa tranquillità è l'Aprilia, che ha ottenuto uno dei partner più importanti che potesse immaginare, con l'obiettivo di crescere nel mercato nordamericano. L'azienda di Justin Marks è determinata a promuovere il marchio e a dargli l'esposizione che ancora non ha ottenuto negli Stati Uniti, un desiderio applaudito da tutti gli attori coinvolti. In qualità di massimo dirigente di Aprilia, Rivola accoglie con favore l'accordo raggiunto qualche mese fa, che impegna la Casa di Noale a fornire i suoi prototipi alla struttura del North Carolina per i prossimi anni - la durata non è stata specificata nell'annuncio della firma.

"È estremamente prezioso per noi avere Trackhouse a bordo. La loro influenza sarà fondamentale nello sviluppo della RS-GP", afferma Rivola, parlando telefonicamente con Motorsport.com. Pur avendo un contratto che prevede due modelli dell'ultima specifica (2024) per Oliveira e Fernandez, la mancanza di margine ha finora permesso solo al portoghese di iniziare la stagione solo con la moto di quest'anno, mentre lo spagnolo gareggia con la 2023. Nonostante la buona volontà e le migliori intenzioni, l'inizio del campionato non è andato come ci si aspettava. Dopo le prime due tappe del calendario, il nono posto di Oliveira a Portimao è il suo miglior risultato, mentre Fernandez non ha ancora ottenuto un punto ed è ultimo in classifica.

Carlos Ezpeleta, CSO de Dorna, Massimo Rivola, CEO de Aprilia, Justin Marks, propietario de Trackhouse, Dan Rossomondo, CCO de Dorna. Jamie Little, presentador, en la presentación del Trackhouse Racing Team Aprilia. Foto de: MotoGP

"L'apparizione di Trackhouse è un'opportunità enorme, la migliore per qualsiasi marchio. È una squadra molto ambiziosa. Non vedo l'ora che Trackhouse ci batta, perché significherebbe che avremmo potuto fare meglio. Se si vuole crescere, la competizione è alla base di tutto", aggiunge il manager, che è al suo sesto anno alla guida dell'Aprilia, dopo una lunga esperienza in Formula 1, sia alla Toro Rosso che alla Ferrari.

Il "Grande Circus" è un ecosistema in cui regna una sorta di selezione naturale selvaggia. Rivola ci è cresciuto professionalmente, quindi conosce bene la competizione e i suoi aspetti più positivi. "Sono una delle persone che hanno sponsorizzato l'ingaggio di Davide Brivio da parte di Trackhouse. Il suo curriculum parla da solo. Mi piace lavorare con persone capaci come lui, che potenzialmente possono essere anche migliori di me. Questa è la filosofia che dovrebbe essere presente in tutta la squadra", afferma l'italiano.

Prima della conferma dell'assunzione di Brivio da parte di Trackhouse, alcune voci avevano suggerito che l'ex manager della Suzuki, che ha trascorso gli ultimi anni con il team Alpine di Formula 1, potesse passare alla Honda. Proprio per questo, alcuni ritengono che la posizione che ricopre potrebbe non essere adatta alle sue ambizioni nel medio termine. "Ho chiesto esplicitamente che Davide venisse assunto per il medio termine, mai per il breve termine. Voglio che sia al nostro fianco per far crescere Trackhouse ed Aprilia. Ho fatto in modo che eliminassero il timore che potesse andarsene", conclude Rivola.