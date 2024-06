MotoGP | Rivola: “Marc e Ducati? Avremo il coltello tra i denti”

Aprilia è in festa in questi giorni, soprattutto dopo la notizia che ha scatenato un terremoto nel mercato piloti della MotoGP in quest’ultima settimana: Jorge Martin approderà nel 2025 alla Casa di Noale dopo che Ducati lo aveva scelto per affiancare Pecco Bagnaia nel team ufficiale. Tuttavia, ha cambiato idea prediligendo Marc Marquez a fronte della pressione che quest’ultimo ha messo su Borgo Panigale durante il Gran Premio d’Italia.

Così, il madrileno ha iniziato ad avere chiara la sua decisione la domenica pomeriggio del Mugello: meno di 24 ore dopo era il nuovo pilota Aprilia e sostituirà il suo caro amico Aleix Espargaro, che si ritirerà alla fine di questa stagione dal ruolo di pilota titolare.

Dopo l’appuntamento del Mugello, c’è una sorta di pausa primaverile improvvisata fino ad Assen, alla fine del mese. Questo è dovuto al posticipo del Gran Premio del Kazakistan, così il marchio italiano ha approfittato per celebrare al Circuito di Misano il tradizionale Aprilia All Stars, l’evento organizzato dalla Casa di Noale che celebra il suo presente e il suo passato nel motociclismo.

Lì, parlando con i media, Massimo Rivola ha colto l’occasione per commentare nuovamente l’arrivo di Jorge Martin e le sfide che il marchio veneto ha davanti a sé. Chiaramente, l’obiettivo è quello di provare a compiere il passo definitivo nella classe regina e lottare per le vittorie e per il titolo in maniera regolare.

Per il CEO di Aprilia, non ci saranno più giustificazioni se questo obiettivo non si compie. “Non ci sono più scuse per lottare per il titolo, questo è ciò che ci siamo detti in azienda”, ha raccontato ai colleghi di GPOne. “La buona notizia è che arriva Jorge, spero che insieme a Maverick Vinales formino una coppia stellare. La cattiva notizia è che non avremo più scuse. La pressione deve salire, perché il nostro percorso di superazione ci deve portare a lottare per la vittoria. Quest’anno non siamo lontani, ci manca solo un piccolo passo”.

Jorge Martín y Massimo Rivola

Spiegando come si è aggiudicato l’attuale leader del mondiale, Rivola ha sottolineato che hanno voluto muoversi alla minima occasione: “Abbiamo provato a sapere cosa succedesse per muoverci di conseguenza. Quando abbiamo visto che c’erano indecisioni, abbiamo anticipato la mosse perché ne valeva la pena”.

C’è da dire che l’aiuto di Aleix Espargaro come amico di Martin è stato inestimabile: “Sicuramente, Aleix ha giocato un ruolo fondamentale e questo lo rende ancora migliore, perché Jorge è il suo migliore amico e lui l’ha portato nel posto dove crede che starà bene. Per me, è il miglior regalo che potesse farmi”.

Il passaggio di Martin in Aprilia è una diretta conseguenza dell'arrivo di Márquez in Ducati come nuovo compagno di squadra di Pecco Bagnaia. Una mossa che, tuttavia, non spaventa la Casa di Noale: “Ad oggi, Marc è uno dei migliori piloti della storia su quella che è la moto migliore. Mi verrebbe da dire che tutti potrebbero guardare dal secondo posto in giù. Ma se ragionassi così, potremmo restare a casa. Quindi andremo con il coltello tra i denti, avendo uno stimolo in più".

Infine, il CEO Aprilia ha ribadito che la RS-GP è una moto veloce, con cui si può lottare: “La nostra moto ha dimostrato di essere competitiva. Aleix è stato veloce fin dalla prima gara, poi Maverick è partito molto bene, peccato che il cambio si sia rotto all'ultimo giro a Portimao, altrimenti avrebbe avuto altri 20 punti, ma soprattutto un altro podio. Quello che Viñales ha fatto ad Austin è ciò che ci aspettavamo che accadesse, anche per i miglioramenti che abbiamo fatto in questi anni con lui. Ora dobbiamo mantenere questo livello e non sarà facile, perché la Ducati sta migliorando e i suoi piloti si tirano dietro l'un l'altro. Poi c'è Pedro Acosta, un fenomeno con cui possiamo solo congratularci", ha concluso.