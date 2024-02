MotoGP | Rivola: "Avere quattro RS-GP24 accelererà lo sviluppo"

L'Aprilia è stata la grande rivelazione della stagione 2022 della MotoGP. Nel 2023 ha confermato i suoi progressi, anche se probabilmente ha raccolto meno di quello che era parso poter essere il suo potenziale, nonostante le due vittorie di Aleix Espargaro (cui ne ha sommata anche un'altra in una Sprint). Quest'anno però a Noale hanno deciso di alzare ulteriormente l'asticella, raddoppiando gli sforzi: anche la nuova squadra satellite, la Trackhouse Racing, disporrà di due RS-GP24 identiche a quelle del pilota di Granollers e di Maverick Vinales. Miguel Oliveira fin dalla prima gara e Raul Fernandez in corso d'opera.

Secondo il CEO del reparto corse, Massimo Rivola, questo sarà uno dei passi fondamentali per permettere al marchio veneto di provare a diventare una minaccia più concreta e costante ai vertici della MotoGP, come ha spiegato in occasione della presentazione della squadra ufficiale avvenuta oggi.

Quali sono le aspettative di Aprilia per il 2024?

"Una stagione 2024 che si apre con una prospettiva molto sfidante. Crediamo di aver fatto un buon lavoro anche quest'anno, anche se non sappiamo dove siano gli altri e soprattutto siamo molto curiosi di vedere se tutti i numeri che ci danno le simulazioni, la galleria ed il CFD sono apprezzati anche dai nostri piloti. Sarà molto interessante".

Avete una nuova squadra satellite, la Trackhouse Racing...

"Anche il 2024 vedrà Aprilia con quattro moto in pista. Il team satellite è una novità, un team americano che corre nella NASCAR, che ha sposato la nostra visione ed il nostro brand. Trackhouse sarà un partner molto importante per noi e cominceremo tra l'altro con Miguel Oliveira con una moto factory, quindi con una RS-GP24. Poi nel corso dell'anno poi anche Raul Fernandez avrà una RS-GP24. Questo sicuramente accelererà lo sviluppo della nostra prestazione, non vediamo quindi l'ora di vedere le quattro RS-GP darsi battaglia, ovviamente nel rispetto delle regole e da buoni compagni di squadra".