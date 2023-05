MotoGP | Rivola: “Aprilia va al Mugello per puntare a vincere”

Lo scorso anno si era rivelata una grande conferma lottando per il titolo fino all’ultima parte di stagione, ma in questo 2023 Aprilia è ancora a digiuno di vittorie. La svolta però potrebbe arrivare proprio al Mugello, dove la MotoGP fa tappa la prossima settimana per il Gran Premio d’Italia.

Arriva l’appuntamento di casa per il marchio di Noale, che con la coppia ufficiale formata da Aleix Espargaro e Maverick Vinales si è mostrata in grande forma ma non in grado di capitalizzare l’enorme potenziale di cui dispone. Attualmente infatti, il pilota di Roses è il migliore dei rappresentanti Aprilia in settima posizione, mentre il compagno di squadra è 11°.

Prima di tuffarsi nel weekend di gara però, Aprilia ha organizzato il consueto evento Aprilia All Stars, a cui hanno preso parte i piloti MotoGP e tutti i rappresentanti della Casa di Noale nei diversi campionati, con la partecipazione del brand ambassador Max Biaggi. In occasione dell’evento, che si è svolto sabato scorso a Misano, Massimo Rivola ha parlato con i colleghi di Sky Sport delle aspettative in vista del Mugello.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing, Maverick Vinales, Aprilia Racing Photo by: Aprilia Racing

“Aprilia non ha raccolto quanto poteva e doveva raccogliere”, ha esordito Rivola. “Per questo non vediamo l’ora di andare al Mugello, che per noi è una gara di casa. Io credo che possiamo far bene, abbiamo tutto per far bene, abbiamo piloti in formissima, una moto che si sta dimostrando anche più veloce del previsto in circuiti non ideali. Per cui abbiamo fatto solo un quarto del campionato e abbiamo tre quarti da raccogliere e da dimostrare che ci siamo”.

In una MotoGP estremamente equilibrata in termini di prestazioni, ma con una Ducati che la fa da padrona e che domina la classifica, non stupisce pensare che i favoriti per il Mugello possano essere proprio il campione in carica Pecco Bagnaia o uno dei portacolori della Rossa di Borgo Panigale. Tuttavia, Aprilia non arriva all’appuntamento di casa per fare da spettatrice, perciò Massimo Rivola sostiene che l’obiettivo del Gran Premio d’Italia può essere proprio quello di interrompere il digiuno di vittorie che dura ormai da Termas 2022: “Vincere al Mugello per noi sarebbe qualcosa di assolutamente fantastico. Se non punti a vincere, non vincerai mai. Perciò ovviamente andiamo lì puntando a vincere”.