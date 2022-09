MotoGP | Rins: un podio sfumato per evitare Quartararo

Per Alex Rins il Gran Premio d'Aragon è la gara di casa, dato che le sue radici familiari non distano più di una dozzina di chilometri dalla pista di Teruel. Al MotorLand, il pilota della Suzuki ha sempre ottenuto buoni risultati, tra cui una vittoria stellare nel 2020. Tuttavia, in un anno in cui nulla sembra andare per il verso giusto per la Casa di Hamamatsu, lo spagnolo non è riuscito ad andare oltre il nono posto.

Ed era proprio questa la sua posizione sulla griglia di partenza dopo un'altra difficile sessione di qualifiche. Da lì, Rins è partito all'attacco per recuperare posizioni nelle prime due curve, ma quando ha raggiunto la terza Fabio Quartararo è finito a terra davanti a lui dopo aver tamponato Marc Marquez ed Alex ha dovuto evitarlo, uscendo di pista e perdendo molte posizioni. Il pilota della Suzuki si è quindi ritrovato 16° alla fine del primo giro.

Da quel momento in poi, Rins ha cercato di imporre il suo ritmo e di superare più rivali possibile. Al quinto giro era già 13°, al decimo giro era salito all'11° posto e al 17° giro era già nono. Alla fine ha tagliato il traguardo nello stesso gruppo di Jorge Martin, Luca Marini e Johann Zarco, a soli 47 millesimi di secondo dal francese della Ducati Pramac.

"È stata una gara caotica", ha commentato Rins domenica pomeriggio al MotorLand. "Dopo aver attraversato il primo settore in ultima posizione, la verità è che risalire fino alla nona posizione è stato piuttosto positivo", ha riassunto.

"A livello di passo sono contento, perché abbiamo dimostrato su cosa stavamo lavorando: se prendiamo i nostri migliori dodici o tredici giri della gara, abbiamo il terzo miglior passo. Quindi è stato un peccato dover uscire nella ghiaia per evitare Fabio. Ma queste sono le corse, vediamo se la prossima volta saremo più fortunati", ha detto con rassegnazione.

Rins era appena dietro Quartararo quando il francese è caduto alla terza curva.

"È stato tremendo, non ho avuto molto tempo per reagire, sono fortunato a non averlo colpito perché ero molto vicino a lui. La caduta di Takaaki Nakagami non l'ho vista così da vicino, ero ultimo a circa un secondo o un secondo e mezzo dal penultimo, ho visto che c'era un casino ma non sono riuscito a capire bene cosa fosse successo".

Da quando, il 2 maggio scorso, si è saputo che la Suzuki lascerà la MotoGP alla fine dell'anno, la stagione è diventata un po' senza senso per i piloti del marchio, che sono già stati piazzati in altre squadre per il prossimo anno. Nonostante ciò, Rins afferma di essere ancora motivato per le gare rimanenti.

"La motivazione è la stessa di quando siamo arrivati ad Aragon, ovvero provare a lottare per il podio. Penso che abbiamo il livello per farlo, se non fosse successo il casino del primo giro credo che saremmo saliti sul podio, ma ora dobbiamo pensare alla prossima gara", ha detto il pilota di Barcellona.

Rins rueda detrás de Quartararo justo antes de la caída del francés 1 / 3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 2 / 3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 3 / 3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images