MotoGP | Rins: "Sul passo gara sono più veloce di Mir e Marquez"

Lo spagnolo affronterà tra due settimane la sua prima gara come pilota LCR, dopo sei anni in sella alla Suzuki, con la quale è arrivato terzo nel Mondiale nel 2020, anno in cui Joan Mir, suo vicino di box nella squadra ufficiale della Casa di Hamamatsu, ha vinto il titolo.

Dopo che il costruttore della grande S ha sbattuto la porta, uscendo dalla MotoGP a fine 2022, Alex Rins ha optato per un'alleanza con il team monegasco, anche se il suo contratto lo lega direttamente alla HRC. Nonostante ciò, il pilota di Barcellona ha già visto nel corso di questo inverno che non avrà accesso a tutto il materiale a disposizione del team Repsol Honda.

A Portimao, dove il campionato prenderà il via il 26, Rins si è piazzato al 15° posto della classifica dei tempi, a otto decimi dal più veloce (Pecco Bagnaia), e subito dietro a Mir (13°) e Marc Marquez (14°), dal quale è stato distanziato di soli quattro millesimi.

In totale, il catalano ha completato 162 giri, divisi tra i 77 del sabato e gli 85 della domenica. Il suo bilancio è stato positivo, prendendo come punto di partenza il test del mese scorso in Malesia, anche se non nasconde che la strada che dovrebbe riportarlo a lottare per le posizioni di vertice è ancora lunga in questo momento.

"Abbiamo fatto un passo avanti rispetto a Sepang. Sia lì che qui ho fatto una simulazione di Sprint Race e sono più vicino ai primi. Sono ancora lontano, circa quattro decimi o mezzo secondo, ma va meglio", ha riassunto Rins, molto più concentrato ad ottenere il massimo dal materiale di cui dispone che a confrontarsi con i teorici pilastri della Honda.

"A Sepang ho analizzato molto i dati di Marc e Joan, ma in Portogallo l'ho fatto solo alla fine della giornata. Sul passo gara penso di essere un po' più veloce di loro. Sul giro secco hanno una moto diversa dalla mia, ma sono contento di essere sul loro stesso decimo", ha continuato.

Per quanto riguarda le esigenze fisiche della RC213 rispetto alla Suzuki, Rins ci ha tenuto a precisare che, sebbene sia un po' più impegnativa della GSX-RR, non è fuori dal comune per una MotoGP. "La Honda è un po' più impegnativa della Suzuki, ma prima di provarla pensavo che fosse più fisica di quanto non sia in realtà", ha concluso il pilota della squadra di Lucio Cecchinello.

