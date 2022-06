MotoGP | Rins sfoglia la margherita e la moto 2023 non è tutto

Alex Rins si è ritrovato sul mercato piloti senza preavviso dopo il Gran Premio di Spagna dello scorso maggio, quando la Suzuki ha annunciato che avrebbe lasciato la MotoGP alla fine del 2022.

Nelle ultime settimane, il pilota spagnolo, che ha all'attivo tre successi nella classe regina, è stato accostato a KTM, RNF Racing, che l'anno prossimo schiererà delle Aprilia, ed alla Honda LCR.

Quest'ultima opzione, come riportato in anteprima da Motorsport.com, sembra essere la destinazione più probabile per Rins, anche se giovedì, in vista del Gran Premio d'Olanda di questo fine settimana, ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione.

"Sì, abbiamo alcune opzioni", ha detto Rins. "Apprezzo molto i team ed i costruttori che mi hanno cercato, perché sinceramente non è stato un momento facile. Ma sono abbastanza tranquillo perché abbiamo un paio di opzioni".

"Non ho ancora deciso, ma vediamo se riusciremo a dire qualcosa il prima possibile. Mi piacerebbe sicuramente questo fine settimana, ma devo ancora decidere, quindi non lo so".

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins ha aggiunto che al momento ha la possibilità di correre sia con una moto 2023 che con una moto 2022: "Tutte le opzioni mi interessano, questo è sicuro. Ce ne sono alcune che magari posso valutare migliori di altre. Magari può sembrare egoistico, ma credo di meritare una moto 2023, perché abbiamo lavorato molto duramente quest'anno".

"Dunque, ci sono opzioni che possono fornirmi una moto 2023. Ma anche altre che, pur non fornendomene una, sono abbastanza piacevoli. Ora dobbiamo decidere. Non è facile, ma siamo in una buona situazione".

"Vorrei dire che avere una moto 2023 è la cosa più importante per me. Ma c'è un'opzione in cui non avrei la moto 2023, ma è comunque positiva. E' difficile dire qualcosa senza dire il nome della squadra. Di sicuro però mi piacerebbe correre con una moto del 2023".