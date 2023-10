MotoGP | Rins: "Questo nono posto vale come un podio!”

Alex Rins è andato a Mandalika con l’incognita di come sarebbe stata la sua gamba destra dopo essersi fratturato nella sprint del Gran Premio d'Italia lo scorso giugno. Il pilota di Barcellona è stato tenuto a riposo fino a un paio di settimane fa, quando ha fatto ritorno in Giappone per verificare in prima persona l'andamento del suo recupero, ma anche in quel caso il dolore era ancora troppo forte ed è stato costretto a ritirarsi dopo la giornata del venerdì.

Il pilota del Team LCR ha puntato tutto sull'Indonesia, anche se aveva in mente di fermarsi se le cose non fossero andate per il verso giusto. Tuttavia, dopo le prime prove a Mandalika ha visto che poteva sopportare il dolore, anche se gli mancava chiaramente il ritmo dopo tanti mesi di assenza dalla moto. Ecco perché il nono posto ottenuto domenica gli è sembrato "un podio".

Anche se si trattava di una gara a eliminazione, in cui si sono classificati solo 14 piloti, nessuno può togliere il fatto che Rins abbia concluso davanti ad Aleix Espargaró, Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, Raúl Fernández e Franco Morbidelli. Era molto felice dopo l'azione in pista, per aver dato il massimo e per non essersi arreso, nonostante la seconda metà della gara fosse prevista per 27 giri, in condizioni estremamente calde e senza l'effetto dell'anestesia locale.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il numero 42 ha poi commentato la sua difficile esperienza in sella alla moto: "Mi sono perso molto; pensavo di essere settimo e invece ero nono. Ho cercato di cambiare il mio stile di guida e di piegare appena a destra. Nelle curve lente ero un bastone sulla moto. Avevo molto dolore alla gamba. Pensavo di avere qualcosa che non andava con le viti. Ma il medico mi ha controllato e ha detto che era tutto a posto.

Prima della prossima tappa della tripletta, l'Australia, Rins cercherà di recuperare: "Nei prossimi giorni cercherò di fare un po' di sport, di camminare. Mi attiverò per far scorrere il sangue". In vista di Phillip Island, però, sarà difficile ripetere la prestazione del 2022, quando vinse: "Vorrei poter pensare di andare in Australia e ripetere la vittoria dell'anno scorso, ma non è possibile. Questa domenica sono arrivato a 22 secondi dal vincitore”, ha detto Rins.

"Non abbiamo mai smesso di lottare per poter arrivare al traguardo", ha esordito il catalano. "Sono orgoglioso perché non ho gettato la spugna. A metà gara l'anestesia è svanita ed è stata davvero dura. Poi su questa pista, che è tutta a destra. In quel momento ho pensato a tutto il processo. Le due sedute di fisioterapia al giorno, la palestra, il viaggio fino a qui. Eravamo la migliore Honda e ho superato Nakagami. Per me questo è come un podio. Sono molti mesi che non salgo sulla moto", ha concluso.