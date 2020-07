MotoGP: Rins infortunato, salta il Gran Premio di Spagna

Non inizia nel migliore dei modi la stagione di Alex Rins. Dopo aver aspettato quattro mesi per tornare in azione, è costretto a fermarsi ancora alla fine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Nelle fasi finali del Q2 infatti, il pilota è incappato in una rovinosa caduta in cui ha rimediato due lussazioni ed una frattura.

Lo spagnolo, costretto a passare per il Q1 dopo un episodio che l’ha visto protagonista nelle FP3 con Marc Marquez e per cui c’è stata un’investigazione da parte della Direzione Gara, era riuscito ad accedere al Q2 e stava cercando l’assalto alla pole position. In uno dei suoi ultimi tentativi ha perso il controllo della sua moto, finendo sulla ghiaia. Ha lasciato la pista tenendosi un braccio e si è recato immediatamente al centro medico, dove esami hanno evidenziato la lussazione della spalla destra ed una lieve frattura alla testa dell’omero.

Il primo weekend della stagione 2020 finisce oggi per Rins, che è stato portato all’ospedale per ulteriori accertamenti e per verificare la presenza o meno di un’altra sospetta lussazione. La Clinica Mobile lo ha dunque dichiarato unfit e bisognerà attendere i risultati degli esami in ospedale per capire se il pilota dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Il Dottor Michele Zasa spiega qual è la situazione clinica di Alex Rins: “Sicuramente il trauma è stato importante. Rins ha subìto una lussazione al livello della spalla destra. In più, le radiografie hanno evidenziato una frattura alla testa omero ed una lussazione acromion-claveale (legamenti che mettono in comunicazione la clavicola con l’acromion, una sporgenza della scapola, ndr). Ora verrà trasportato in ospedale, dove verrà effettuata una risonanza magnetica per valutare eventuali danni ai livelli dei legamenti. È unfit, una lussazione è certa, l’altra è dubbia. Verosimilmente per domani è unfit. È presto per dire se deve operarsi,forse lo capiremo stasera quando avremo i risultati della risonanza”.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Spagna live su DAZN. Attiva ora.