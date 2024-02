MotoGP | Rins: "Il nuovo motore Yamaha è migliore di quello di Valencia"

Nuova squadra, nuova vita. Alex Rins affronta la stagione 2024 della MotoGP con un nuovo cambio di marca, dopo aver lasciato la Honda, dove non si sentiva pienamente valorizzato, per la Yamaha, un'altra casa che cerca di uscire dal fondo della griglia, e che quest'anno avrà l'aiuto del nuovo sistema di concessioni della classe regina.

Per questo motivo, il pilota spagnolo è tornato in sella alla M1 nei giorni scorsi, in occasione dello Shakedown di Sepang, che in precedenza era riservato ai rookie ed ai collaudatori. È stato il primo passo su una strada che Rins spera possa portare alla vittoria, cosa che ha ottenuto con HRC (l'unica per i piloti dell'ala dorata nel 2023) e Suzuki. Una strada che questo lunedì ha visto la presentazione della nuova moto di Iwata per questa stagione, prima del test di Sepang, che vedrà la partecipazione di tutti i piloti.

Dopo l'evento, il #42 ha spiegato come si è sentito sulla moto durante lo Shakedown malese, dato che la moto presentava già diverse novità, soprattutto dal punto di vista del motore, come promesso da Massimo Meregalli alla fine dello scorso anno.

"Mi sono sentito subito molto bene, il primo giorno che sono salito sulla moto allo Shakedown", ha detto Rins incontrando i media, tra cui c'era anche Motorsport.com. "Sono molto contento di avere questo feeling perché aiuta a provare le cose e ad essere subito veloci. Sono contento di come stiamo lavorando e di come stiamo affrontando tutto, quindi siamo sulla strada giusta".