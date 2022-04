MotoGP | Rins: “Ho perso troppo tempo con i sorpassi”

Alex Rins è tornato sul podio per la prima volta in questa stagione, e lo ha fatto sulla stessa pista dove aveva ottenuto il suo primo podio nella classe regina nel 2018. Tuttavia, il pilota Suzuki ha dovuto lottare ancora una volta contro un solito handicap, quello di dover iniziare molto tardi sulla griglia, settimo, che gli ha impedito di essere con i piloti di testa nei primi giri.

Lo spagnolo ha dovuto superare Fabio Quartararo, Luca Marini e Maverick Viñales prima di trovare Pol Espargaró, che lo ha tenuto al quarto posto per molti giri, fino a quando è stato in grado di passarlo a metà gara. "Onestamente abbiamo perso un sacco di tempo per superare tanti piloti all'inizio, abbiamo bruciato un sacco le gomme forzando le frenate, ma alla fine mi sentivo molto competitivo. Pensavo che Aleix Espargaró avesse un ritmo migliore, ma abbiamo finito abbastanza vicino, penso che stesse gestendo la gara molto bene dietro Jorge Martin, fino a quando lo ha passato alla fine", ha spiegato il catalano. "Ora andiamo in Texas, un circuito che ci piace molto e dobbiamo continuare con la mentalità che abbiamo avuto questo fine settimana", ha detto Rins, ricordando la sua vittoria a Austin.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo una stagione 2021 caratterizzata da tante cadute, Rins sembra essere più costante quest'anno e nella classifica generale è quarto assoluto: "Quest'anno la sto prendendo diversamente, sto andando gara per gara, mi è stato detto che siamo quarti in classifica generale, non è il nostro obiettivo, davvero, ora, ci sono 18 gare da fare e andremo passo dopo passo, con calma".

Infine, Alex Rins, vicino di casa di Aleix ad Andorra, si è congratulato con il pilota Aprilia per la sua vittoria: "Mi sarebbe piaciuto lottare con lui per la vittoria, ma non me ne ha dato la possibilità, spero che si diverta molto", ha detto il pilota della Suzuki.