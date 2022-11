MotoGP | Rins: "Fantastico chiudere la stagione così"

Alex Rins ha potuto salutare la Suzuki dal gradino più alto del podio. Il pilota di Barcellona è sempre stato fedele alla casa di Hamamatsu e il suo impegno nello sviluppo della moto è innegabile. Forse è per questo che è stato uno dei più colpiti quando la squadra ha annunciato l’addio al campionato.

Nonostante ciò Rins è stato in grado di ottenere due vittorie nella fase finale della stagione, trionfando in Australia e a Valencia.

"È stato fantastico concludere la stagione in questo modo", ha dichiarato lo spagnolo nella conferenza stampa dopo l'ultima gara del campionato. "Non avrei potuto sperare di più. Ho dominato dall'inizio alla fine, ma è stata difficile da gestire".

Rins ha descritto il fine settimana come "emotivo, fisico e mentale". Nonostante ciò, è riuscito a qualificarsi in quinta posizione, un risultato molto importante per la domenica. "Sulla griglia di partenza stavo salutando i meccanici e stavo piangendo, ma a un certo punto mi sono detto 'Alex, concentrati, hai una gara davanti a te'".

Ha preso il comando prima della prima curva e non l'ha mollato fino alla bandiera a scacchi. "Non potevo permettermi errori, perché Jorge Martin e poi Brad Binder stavano arrivando molto velocemente”.

"È stato molto speciale vedere tutti i membri della squadra", ha detto. "Non ho molto altro da dire. Oggi pomeriggio o domani entrerò in un'altra squadra e aprirò un nuovo capitolo della mia vita. Sono emozionato, ma allo stesso tempo triste. Sono stato con Suzuki per sei stagioni, ho imparato molto, abbiamo vinto insieme, perso insieme, pianto insieme. Come ho detto martedì, ho dato il 100% e sono soddisfatto”.

"Penso di aver fatto un buon lavoro per la Suzuki e di aver contribuito a realizzare una moto competitiva e vincente. Abbiamo lavorato duramente, ma ci hanno detto che avrebbero chiuso la divisione corse perché avevano altri piani per il futuro, qualcosa che aveva a che fare con l'ambiente. Rispetto totalmente la decisione. Non è facile, perché abbiamo una moto competitiva e quest'anno è stato fantastico. Ma è una loro decisione e io non posso fare altro che rispettarla".

Rins aveva già dichiarato qualche giorno fa di sentirsi in pace con se stesso, perché sapeva di aver dato il massimo.

"Mi sento molto orgoglioso. Quando sono entrato nel parco chiuso e mi sono girato per guardare la gomma posteriore ho visto tutti i nomi dei meccanici scritti a mano e mi sono emozionato molto", ha detto, riferendosi alla decorazione speciale che le Suzuki sfoggiavano a Valencia.

"La loro decisione mi ha condizionato molto, perché correre senza contratto non è facile. Ho avuto degli incidenti, mi sono rotto la mano... non c'era niente di buono in quel periodo. Ma lavoravo molto a casa con il mio psicologo per potermi concentrare al 100%. Non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta".

"Credo sia stato il momento più difficile della mia carriera", ha rivelato. "Ho sempre avuto tutto più o meno sotto controllo, ma dopo Jerez non sapevo nemmeno se avrei continuato a correre l'anno prossimo".

Nel 2023 correrà con una Honda LCR, così come Joan Mir. Le prestazioni della RC213V nelle ultime stagioni hanno lasciato a desiderare, ma Rins ha dichiarato di non essere preoccupato.

"Non vedo l'ora di provare una nuova moto, perché sono stato con lo stesso marchio per sei anni e a volte i cambiamenti sono positivi".

"Alla fine, Honda è Honda e sarà in grado di produrre una moto competitiva. Marc stava testando nuove parti nelle ultime gare. È vero che forse non è la moto migliore della griglia, ma la Honda è la Honda e sono sicuro che sarà in grado di fare una moto competitiva".