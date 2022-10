MotoGP | Rins esalta Suzuki: “Non abbiamo mai smesso di crederci”

Se qualcuno avesse scommesso su Alex Rins sarebbe stato preso per pazzo, invece il Gran Premio d’Australia gli avrebbe dato ragione. Lo spagnolo ha conquistato il suo primo successo di questa stagione a Phillip Island, disputando una gara di gestione ma anche molto combattuta. Non c’è stato margine di respiro per tutti i 27 giri, ma alla fine l’ha spuntata proprio Rins, che è stato autore di una spettacolare rimonta dalla decima piazza.

La gestione delle gomme era chiave, i piloti ci hanno offerto uno spettacolo come non si vedeva da tempo e il portacolori Suzuki è stato uno dei grandi protagonisti. Rins è salito sul gradino più alto del podio per la quarta volta in MotoGP, regalando un giorno di gloria alla Casa di Hamamatsu, afflitta e ferita per il prossimo addio al mondiale.

La domenica di Phillip Island si tinge di azzurro e Alex Rins racconta la sua impresa: “Sono molto contento, perché abbiamo fatto una bellissima gara. Abbiamo lottato tanto e abbiamo gestito molto bene la gomma posteriore. Mi sentivo molto bene, quando dovevo spingere, spingevo per fare i sorpassi. Era da tante gare che non si vedeva una gestione della gomma e qui lo abbiamo fatto perfettamente”.

Alla vigilia della gara i favoriti erano altri, e in effetti il ritmo mostrato dallo spagnolo non era tra i migliori. Rins però spiega che durante il weekend in casa Suzuki si è lavorato su altri aspetti, che poi hanno pagato in gara: “Sinceramente, facevamo un po’ di fatica. Nelle prove tutti erano andati molto forte, noi provavamo a gestire la gomma e per questo non facevamo un buon passo come Pecco, Martin o Quartararo. Però in gara mi sono sentito molto bene, la moto curvava bene”.

Ultima vittoria Suzuki di quest’era? Chi può dirlo, non molti si aspettavano un Alex Rins così in forma, eppure la progressione mostrata durante il Gran Premio d’Australia ci ha offerto di nuovo quel Rins e quella GSX-RR che non si vedevano da tanto, troppo tempo. Il segreto probabilmente è stato quello di non abbattersi anche quando c’erano tutti i motivi per farlo e Rins lo conferma: “Non abbiamo mai smesso di crederci. Dopo l’annuncio del ritiro della Suzuki non abbiamo fatto delle belle gare. Ci sono stati anche dei problemi in gare come Mugello e Barcellona, dove mi sono rotto il polso. È stata dura, ma non abbiamo mollato mai”.