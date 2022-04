MotoGP | Rins: "Avevo paura che la moto esplodesse e sono saltato"

L'immagine del fine settimana per ora è venuta da Alex Rins durante FP4, quando ha dovuto saltare dalla sua Suzuki in fiamme. Lo spagnolo, che era già certo di avere un posto in Q2, essendo decimo nella cumulativa grazie al suo tempo nella FP2, ha spiegato come si è svolta la vicenda.

"Non è stato facile, alla curva 10, due prima di dove sono saltato giù dalla moto, ho avuto un piccolo spavento, ho guardato la moto e non ho visto nulla di strano, ma ho notato che il posteriore stava scivolando di nuovo e per la mia sicurezza, e per la sicurezza degli altri piloti, sono uscito dalla pista. Poi ho notato che c'era del fuoco e ho pensato che la moto stesse per esplodere, mi sono spaventato, quindi ho messo in folle, ho spento la moto ed ho saltato", ha spiegato Rins.

Il pilota della Suzuki ha parlato con i suoi meccanici, che gli hanno spiegato il motivo dell'incendio: "Era un problema con il tubo dell'olio del motore. Per fortuna abbiamo salvato il motore, che è a posto, quindi è stato solo un brutto spavento", ha aggiunto.

Rins ha mostrato grande freddezza: nonostante la moto fosse in fiamme, ha avuto il tempo di mettere la folle e spegnere il motore prima di saltare via, salvando così il propulsore: "Onestamente non proviamo queste cose, ho pensato che la moto stasse per esplodere, ma siccome abbiamo un numero limitato di motori, prima di saltare l'ho spento", ha ammesso.

Dopo l'incidente, che ha causato una bandiera rossa e l'arresto della sessione per alcuni minuti, Rins è tornato in pista.

"Nelle FP4 è stato un po' difficile per me tornare in pista, mi ripassava quella scena per la testa, e questo mi ha un po' condizionato. In Q2 ho dovuto fare un giro veloce ed era importante per qualificarsi bene. Alla fine stavo migliorando, ma alla curva 12 ho dovuto abortire il giro quando si è chiuso l'anteriore, ma per fortuna avevo già impostato un tempo," ha spiegato Rins, che scatterà dall'ottavo posto sulla griglia.

"Sono pronto, sto lavorando su tutto, fisico, testa e concentrazione. Non succede molte volte che la moto prenda fuoco, mi ci sono voluti due giri per dimenticare il fuoco. Ma abbiamo lavorato bene alla fine della FP4: non so che gomme useremo per la gara, ma penso che siamo pronti perché le cose stanno andando più o meno bene. C'è solo una linea per superare e i sorpassi saranno al limite, quindi dobbiamo fare una buona partenza e mantenere la posizione".

Rins poi ha spiegato che venerdì si sentiva poco bene, con la sensazione che stesse incubando una malattia.

"È stato un fine settimana complicato, bisogna essere al cento per cento qui a causa del caldo, ieri ero malato e ho ancora problemi di stomaco. Mi sento molto meglio, stanotte ho dormito quello che non ho dormito nei dieci giorni precedenti. Normalmente dormo come un orso, ma non so cosa mi sia successo giovedì. Ora il mio corpo sta bene ma la mia pancia è ancora un po' agitata, quindi spero che il riso in bianco mi aiuti", ha concluso il nativo di Barcellona.

