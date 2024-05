MotoGP | Rinnovo Vinales: "Aprilia poteva dopo il Qatar, ma ha atteso"

L’attenzione del mercato piloti MotoGP si concentra inevitabilmente sulla Ducati e sulla decisione del compagno di squadra di Pecco Baganaia nel 2025. Ancora di più dopo il giovedì del Mugello, in cui sono trapelati i primi rumors: Jorge Martin sarebbe stato scelto a poso di Marc Marquez ed Enea Bastianini.

L’otto volte campione del mondo ha indurito il suo discorso e ha commentato che, nonostante voglia una moto ufficiale, per lui Pramac nn è un’opzione perché non vuole firmare per un altro team satellite trovandosi già in uno indipendente. Così ha spiegato che le sue opzioni di restare nel team che sta dominando il campionato è la squadra ufficiale o restare in Gresini… Ma con una GP25, cosa che potrebbe segnare il futuro di Pramac e il suo accordo in esclusiva con Ducati, mentre Yamaha bussa alla sua porta.

Marquez non ha nemmeno scartato l’ipotesi di cambiare marca e sicuramente molti costruttori sono in attesa della decisione della Casa di Borgo Panogale. Uno di questi è Aprilia, che ora ha un posto libero dopo l’annuncio del ritiro di Aleix Espargaro a fine stagione. Si dice che potrebbe approdare Enea Bastianini uno dei “penalizzati” dalla scelta di Ducati, a maggior ragione dopo le parole del CEO Massimo Rivola, che ha dichiarato che potrebbe essere arrivato il momento di puntare su un pilota italiano.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, la Casa di Noale deve ancora chiudere l’accordo con il suo secondo pilota. Una volta arrivato al Mugello, Vinales ha ribadito il concetto espresso già una settimana fa a Barcellona, sostenendo che non c’era stato alcun avanzamento delle conversazioni in questi giorni e ha lanciato qualche frecciatina ad Aprilia: “Non abbiamo chiuso praticamente nulla. Penso che avessero l’opportunità di rinnovarmi dopo il Qatar, ma hanno voluto aspettare. Ora devo pensare bene cosa voglio fare”, ha spiegato a DAZN Spagna.

L’affetto di Vinales verso il suo attuale team non è in dubbio, ma ha bisogno di vedere risultati e un pacchetto che gli consenta di ottenere in maniera costante delle prestazioni come quella di Austin, dove ha dominato le due gare del weekend: “È chiaro che si tratta di un team che mi piace, vedo tanto potenziale, ma ho bisogno di un risultato. Al momento sono in MotoGP per lavorare sui risultati e mi vale questo. Allora, bisognerà guardare bene che pacchetto mi può aiutare a tirare fuori il mio massimo potenziale. Perché quando lo faccio, riesco a fare cose come ad Austin, mi vedo in grado di svolgere benissimo il lavoro”.

“Bisognerà vedere. Sono molto grato ad Aprilia, l’ho sempre detto e ovviamente questo peserà molto nella decisione. Ma devo anche pensare a quale sarà la mia miglior opzione per provare a dare tutto”, ha ribadito lo spagnolo, senza chiudere alcuna porta.