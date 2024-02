MotoGP | Rinnovo Bagnaia-Ducati, nessuna fretta per firmare

Quando la Ducati ha ripreso le sue attività mediatiche dopo la pausa invernale, è stato subito chiaro che, oltre ai preparativi sportivi per il campionato, anche la questione del prolungamento del contratto di Pecco Bagnaia era in alto nell'agenda.

Durante la presentazione ufficiale della sua nuova moto, il due volte campione del mondo in carica ha reso noto che sono iniziate le discussioni tra il suo management e i dirigenti della fabbrica, esprimendo la sua inequivocabile volontà di rimanere dov’è. Lo stesso Direttore Generale Gigi Dall'Igna ha affermato la volontà di ottenere un nuovo accordo prima dell'inizio della stagione, pur sottolineando che si tratterebbe di un contratto "complicato" da redigere vista la statura assunta dal pilota italiano.

Mentre Pecco Bagnaia ha dominato le due sessioni di test pre-stagionali di questo febbraio, Davide Tardozzi ha fatto sapere che le trattative stanno procedendo bene. "Stiamo discutendo gli ultimi dettagli con il suo management", ha dichiarato il team manager Ducati al sito ufficiale della MotoGP.

Ma non si tratta più di formulare una data precisa come quella del primo Gran Premio, che si svolgerà tra quindici giorni. "Non abbiamo fretta", afferma Tardozzi. "Pecco è già concentrato sul campionato del 2024 e sul vedere come va la prima gara in Qatar. Ma stiamo cercando di finalizzare le cose il prima possibile. Non c'è una scadenza".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Entrambi vogliamo continuare insieme; Pecco vuole rimanere con la Ducati e anche noi vogliamo che lui rimanga con noi. Quindi penso che sia solo una questione di tempo. Cercheremo di farlo il prima possibile, ma senza fretta", ribadisce il team manager Ducati.

Attualmente, quattro piloti hanno contratti che si estendono oltre il 2024: Brad Binder, che ha firmato un rinnovo a lungo termine con KTM; Pedro Acosta, il cui accordo è piuttosto segreto, ma che si dice sia impegnato a lungo termine con la casa austriaca. Anche Johann Zarco e Luca Marini hanno firmato contratti biennali con Honda, uno con LCR e l'altro con il team Repsol. Tanti nomi importanti che inizieranno il campionato senza aver ancora chiarito il loro futuro, tra cui ben tre campioni del mondo della MotoGP: Marc Márquez, Fabio Quartararo e Joan Mir. Così, il mercato dei trasferimenti sarà probabilmente molto aperto.

Il secondo posto nella squadra ufficiale Ducati sarà certamente il più ambito e i pretendenti non mancano. Enea Bastianini dovrà dimostrare il suo valore, anche se l'attenzione della Ducati sul contratto di Bagnaia gli darà un po' di tempo per farlo. "Prima di tutto dobbiamo definire le cose con Pecco, poi vedremo qual è la situazione per la seconda sella", sostiene Davide Tardozzi. "Enea è uno di quelli che stiamo valutando, ma ci prenderemo ancora un po' di tempo per decidere il nostro secondo pilota per il 2025 e il 2026".