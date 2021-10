Report MotoGP | Quartararo, un titolo meritatissimo

Quello svolto a Misano non si può definire di certo un fine settimana privo di emozioni: dal ricordo di Marco Simoncelli per i dieci anni dalla sua scomparsa, all'assegnazione di un titolo veramente meritato.

Fabio Quartararo è campione del mondo di MotoGP nella stessa domenica in cui Valentino Rossi saluta la sua ultima Misano tinta di giallo. E se da un lato ci sono la commozione e l'emozione per un grande traguardo, dall'altro c'è la frustrazione di chi, come Pecco Bagnaia, deve rimandare la realizzazione di un sogno...