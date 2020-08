MotoGP, Red Bull Ring, Warm-Up: Mir il più veloce

Le sorprese non finiscono mai al Red Bull Ring: la prima è climatica, perché tutti si aspettavano la pioggia, ma anche oggi sul tracciato austriaco splende il sole, o almeno è stato così durante il Warm-Up.

La seconda è la moto che si è issata davanti a tutti alla conclusione dei 20 minuti a disposizione stamani. Dopo la pole position inattesa della Yamaha, a brillare è stata la Suzuki, con Joan Mir che ha messo tutti in fila con un crono di 1'24"365 realizzato con una coppia di gomme medie sulla sua GSX-RR.

Quello che però probabilmente ha mostrato il passo migliore è il "padrone di casa": Pol Espargaro ha messo la sua KTM in seconda posizione, staccata di soli 2 millesimi, ma evidenziando un ritmo invidiabile, tra le altre cose con la gomma dura all'anteriore.

E a livello di passo forse il più vicino allo spagnolo è stato Andrea Dovizioso: il ducatista ha lavorato molto in coppia con Jack Miller, forse proprio per simulare la gara. Anche se non è arrivata la zampata, visto che è sesto, a due decimi, ma è stato molto costante con una media all'anteriore ed una soft al posteriore. Stessa soluzione dell'austaliano, che invece è ottavo.

Guardando davanti alle Rosse, in terza posizione c'è il poleman Maverick Vinales che con due medie si è piazzato a 28 millesimi dalla vetta. Quarta invece la Honda di Takaaki Nakagami, che precede la migliore delle Ducati, che a livello di tempo sul giro è stata quella di Johann Zarco. Sia il giapponese che il francese montavano una gomma media ed una gomma soft.

Doppia media invece per la Yamaha Petronas di Fabio Quartararo, che montava due gomme medie, così come la Suzuki di Alex Rins e la M1 gemella di Franco Morbidelli che chiudono il quadro delle prime dieci posizioni. Subito fuori dalla top 10 invece Danilo Petrucci e Valentino Rossi, con il "Dottore" che comunque paga appena mezzo secondo pur essendo 12esimo.

Stupisce poi vedere che in casa Aprilia questa mattina il più veloce è stato Bradley Smith, che ha staccato il 13esimo tempo, mentre Aleix Espargaro è solo 15esimo, giusto davanti al vincitore di Brno Brad Binder. Sono tutti quanti davvero vicini: basta pensare che Miguel Oliveira è a meno di un secondo in 21esima posizione.

