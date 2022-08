MotoGP | Red Bull Ring, Libere 3: Zarco beffa Quartararo, Aleix in Q1

Johann Zarco e la Ducati hanno continuato a dettare il passo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria di MotoGP, anche se Fabio Quartararo e la Yamaha si sono fatti sempre più minacciosi. La sorpresa della mattinata del Red Bull Ring, però, è che Aleix Espargaro dovrà passare dalla Q1. Ma andiamo con ordine.

Il francese del Prima Pramac Racing ha sfoderato un giro veramente clamoroso a tempo scaduto, diventando il solo capace di infrangere la barriera dell'1'29". Con il suo 1'28"964 ha beffato il leader del Mondiale, che alla fine ha pagato 153 millesimi, ma stava già sognando di fare lo "sgambetto" alle Ducati dopo il dominio mostrato dalle Desmosedici GP ieri.

In realtà, possiamo parlare di dominio Rosso anche stamattina, perché anche stavolta troviamo cinque Ducati nelle prime sei posizioni. Alle spalle di Quartararo, infatti, c'è un poker che mette nell'ordine Jack Miller, Jorge Martin, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, che però sono tutti leggermente più distanziati, con dei gap che sono compresi tra i tre ed i quattro decimi.

Rispetto a ieri, hanno fatto un bel passo avanti le Suzuki, che sono riuscite entrambe a centrare l'accesso diretto alla Q2: Alex Rins ha portato la sua GSX-RR in settima posizione, staccato di poco più di mezzo secondo, ma anche Joan Mir è entrato in extremis con la decima prestazione a 574 millesimi.

Gli ultimi due ad aver staccato il pass per la Q2 sono il "padrone di casa" Brad Binder, ottavo con la KTM a 557 millesimi, seguito da un Maverick Vinales che ancora una volta ha confermato di aver instaurato un ottimo feeling con l'Aprilia in questo momento, essendo ormai un pilota da tenere d'occhio su tutte le piste.

Come detto, la beffa è stata per l'altra RS-GP, quella di Espargaro, perché per appena 2 millesimi sarà costretto a passare dalla Q1. Il pilota di Granollers ieri aveva detto di non aver capito la nuova chicane e stamattina è anche incappato in una caduta in quel punto. Poi ha avuto un momento di nervosismo con Zarco, sfiorando il pilota della Ducati quando stava uscendo dai box. Resta il fatto comunque che pare meno a posto di altre occasioni.

Alle sue spalle, in 12° posizione, c'è la migliore delle Honda con Takaaki Nakagami. La presenza nel box di Marc Marquez, dunque, non sembra aver portato influssi positivi e, ancora una volta, le RC213V saranno costrette a passare tutte dalla Q1.

A fare le spese del passo avanti delle Suzuki sono stati i due portacolori della Mooney VR46: Marco Bezzecchi e Luca Marini sono infatti arretrati al 13° ed al 15° posto, con il fratello d'arte che è anche stato protagonista di una scivolata alla curva 3 nei minuti iniziali del turno. Tra di loro poi si è infilata anche l'altra Ducati di Fabio Di Giannantonio, in crescita invece rispetto alla FP2.

Hanno ridotto il distacco dai migliori anche Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso, ma pagare rispettivamente sette ed otto decimi è valso solo la 17° e la 19° prestazione ai due piloti della Yamaha, a riprova di quanto siano tutti davvero vicinissimi anche in Austria.

In coda al gruppo poi c'è la wild card Lorenzo Savadori, scivolato anche lui alla chicane con un'Aprilia "laboratorio" che presentava interessanti novità a livello di aerodinamica. Poco più avanti troviamo invece Remy Gardner, finito ruote all'aria alla curva 9 con la sua KTM Tech3.

Classifica FP3 (non cumulativa)