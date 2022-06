MotoGP | Razgatlioglu sta provando la Yamaha M1 ad Aragón

Toprak Razgatlioglu sta provando la Yamaha M1 di MotoGP al MotorLand Aragón in un test privato organizzato nella giornata di oggi.

Il campione del mondo SBK in carica, che l'anno scorso ha interrotto la striscia di titoli mondiali del britannico Jonathan Rea in sella a una Yamaha R1 ufficiale, si è recato in Spagna per girare con la moto della casa di Iwata, come ha confermato l'ufficio stampa del team a Motorsport.com.

Il test aveva inizialmente fatto pensare che la Yamaha potesse essere interessata a portare il turco nella classe regina, ma per il momento è stato definito un premio per quanto fatto in SBK.

"Il significato del test era il suo interesse a provare la MotoGP, ma anche una piccola ricompensa da parte di Yamaha per il suo titolo dello scorso anno e per il suo continuo impegno con il marchio per il futuro", aveva detto il capo di Yamaha, Lin Jarvis, al sito ufficiale SBK alla fine di maggio.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, si aggiudica il 2° posto in superpole Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha si separerà dal suo team satellite RNF (che dal prossimo anno gareggerà con l'Aprilia), dunque non ci saranno più i due posti che potevano dare la possibilità di vedere Razgatlioglu in MotoGP, anche se recentemente il pilota ha espresso il desiderio di rimanere nel campionato delle derivate di serie.

Parte della squadra dei test Yamaha, di cui Cal Crutchlow è il pilota principale, si è recata ad Aragón per assistere Toprak durante la prova, nella quale non solo avrà il suo primo assaggio della MotoGP, ma anche dei pneumatici Michelin utilizzati nella classe regina, probabilmente le mescole più avanzate disponibili per le moto.

Yamaha non ha ancora confermato quale modello di M1 MotoGP il pilota turco sta guidando - se l'ultima versione ufficiale che hanno a disposizione Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, più Andrea Dovizioso, o la versione 2020-21 guidata dal giovane Darryn Binder in RNF.