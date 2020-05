MotoGP, Razali: “Non stravolgeremo il team per Valentino Rossi”

Valentino Rossi è uno dei piloti che più ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane, per il ritorno al Ranch nella Fase 2 del lockdown, per gli allenamenti saltati in Austria ma soprattutto per quanto riguarda il suo futuro. Qualche settimana fa aveva espresso la volontà di proseguire ancora e non fermarsi alla fine di questo 2020 funesto, ma non potrà farlo con il team ufficiale Yamaha.

Con l’arrivo di Fabio Quartararo al team Factory dal 2021 infatti, il Dottore sarà costretto a lasciare la M1 della squadra di fabbrica, ma sembra sempre più aperta la porta del team Petronas. Ma Razlan Razali, team principal della squadra satellite Yamaha, mette in chiaro alcuni aspetti e ci tiene a precisare che l’eventuale arrivo di Rossi non deve stravolgere i piani della squadra.

“Valentino Rossi non è un pilota, è una leggenda – afferma Razali a motogp.com – ha moltissima esperienza, ma per me il team è importante. Mi dispiace ma nessuno conosce il nostro team, quello che abbiamo avuto l’anno scorso era grande, in termini di struttura e di persone. Siamo al nostro secondo anno e non stravolgeremo la struttura per una persona”.

Tuttavia, l’idea di avere Valentino nel team entusiasma Razali, pur affermando di non aver avuto ancora discussioni con il diretto interessato: “Nel 2021 arriveremo dopo un anno decisamente negativo e per Valentino, che è un nove volte campione del mondo, non è bello ritirarsi in un anno come questo. Per lui è meglio continuare e noi siamo in grado di dargli una moto. Stiamo discutendo aspetti tecnici con Yamaha se Valentino venisse da noi. Stiamo anche discutendo con Petronas sulla possibilità di Valentino di arrivare, ma non siamo ancora arrivati ad avere un incontro con lo stesso Rossi”.

“Non vogliamo Valentino solo perché finisca la sua carriera con noi, vogliamo che faccia bene, sia competitivo e lotti per il podio. Credo che sia importante, se può mostrare che alla sua età può essere ancora competitivo, può succedere di tutto in quell’anno. Ma fino a che non ci sediamo con lui, gli chiediamo cosa vuole e cosa si aspetta dal team, stiamo parlando del nulla. Quindi non abbiamo stabilito una comunicazione con lui”.

Sono ancora da annunciare i nomi dei piloti che comporranno la line-up della prossima stagione e, parallelamente alle voci sempre più insistenti che danno Valentino Rossi nella squadra malese, sembra essere molto vicino il rinnovo di Franco Morbidelli, considerato la prima scelta del team Petronas: “La priorità per noi il prossimo anno è Franco Morbidelli. Credo che dobbiamo fare il massimo per dargli tutto ciò di cui ha bisogno. Anche se Vale arriva, Franky sarà il nostro pilota chiave per il 2021. Agosto è il nostro termine massimo per annunciare il secondo pilota, perché dobbiamo fare dei piani con Yamaha e con i piloti. Vogliamo dare loro stabilità e ad agosto vogliamo che sia tutto pronto”.

Yamaha però vanta un altro pilota di punta, si tratta di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, ormai ritirato dalle gare, è dal 2020 il collaudatore del team Factory ed era programmata per giugno una wild card al Gran Premio di Catalogna. Il maiorchino però non ha mai escluso al 100% un ritorno a tempo pieno e Razali rivela di averne discusso. La porta però è chiusa, almeno per il momento: “Ho parlato con Jorge a Sepang durante i test. Sembra entusiasta e ringiovanito in termini di passione per le gare. Mi ha chiesto se ci fosse un posto, ma era ancora troppo presto. Se fosse una stagione normale, facesse una wild card e andasse bene, ci sarebbe una possibilità. Tutti vogliono guidare una Yamaha. Però non è una stagione normale, quindi per noi è molto difficile considerare Jorge Lorenzo o qualsiasi altro pilota che voglia guidare con noi”.