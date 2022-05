MotoGP | Razali: "Dovizioso come Rossi, fa l'ingegnere e dimentica di essere pilota"

Dopo l'addio a sorpresa di Petronas, Razlan Razali si è ritrovato lo scorso anno nelle condizioni di dover ricostruire una squadra di MotoGP nello spazio di poche settimane e lo ha fatto, dando vita alla WithU RNF Yamaha.

Per ora però il 2022 è stato indubbiamente al di sotto delle aspettative ed il manager malese ora si ritrova a dover di nuovo pianificare il futuro, visto che il contratto con la Yamaha scadrà alla fine dell'anno e nel paddock si vocifera anche di un possibile passaggio in Aprilia.

Di questo, ma anche di tanti altri argomenti, ha parlato in un'intervista che ha concesso a GPOne, che potete leggere integralmente qui, nella quale ha dato degli spunti molto interessanti, soprattutto quando ha parlato del suo pilota di punta, Andrea Dovizioso.

"A essere onesto, non mi aspettavo che faticasse così tanto considerando che l’anno scorso ha fatto 5 gare e i test. Pensavamo che con la sua esperienza avrebbe saputo come adattarsi alla M1. Credo che debba fare un passo indietro, non essere troppo analitico e semplicemente guidare la moto, cercando di ottenere il massimo al posto di pensare a quello che non funziona. La moto è quella", ha detto sul forlivese.

Quando poi gli è stato chiesto se è un pilota che pensa troppo, ha aggiunto: "Trovo delle somiglianze tra lui e Valentino lo scorso anno, entrambi non vogliono solo essere dei piloti ma anche degli ingegneri e si dimenticano di essere piloti e di guidare la moto così com’è. La filosofia di avere dei giovani è giusta perché non hanno riferimenti e guidano semplicemente, è la differenza tra un debuttante e un pilota con grande esperienza. Vale e Dovi sono molto analitici, molto sensibili, ma dimenticano di guidare la moto".

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Team Photo by: Dorna

Facendo il punto sul futuro della squadra e sul possibile passaggio in Aprilia, ha detto: "Le voci sono iniziate presto quest’anno (ride) e la decisione di Suzuki le ha amplificate. È vero, abbiamo solo un anno di contratto con Yamaha, ma abbiamo tempo per valutare la situazione. Abbiamo delle altre opzioni, e sono buone, ma aspettiamo. La possibilità di cambiare costruttore è grande ma è qualcosa che non mi piacerebbe prendere".

"Vorrei avere con Yamaha una relazione come quella che ha avuto Poncharal per più di 20 anni, o di Cecchinello con la Honda. In questo modo corri insieme alla Casa, vinci e perdi insieme. Come team dobbiamo costruire la nostra credibilità, relazioni commerciali, tifoseria e non puoi farlo se cambi costruttore ogni volta. Logicamente sono costretto a guardarmi intorno avendo solo un anno di contratto con Yamaha".