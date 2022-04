MotoGP | Raul Fernandez non ha fratture, ma non corre a Portimao

Raul Fernandez non prenderà parte al Gran Premio del Portogallo di MotoGP, che si disputerà oggi a Portimao, dopo aver preso una brutta botta alla mano destra in un incidente avvenuto durante le qualifiche.

Fernandez, che lo scorso anno ha chiuso secondo al debutto nel Mondiale Moto2, ha vissuto un inizio difficile nella sua prima stagione in MotoGP con i colori della KTM Tech3. Il giovane spagnolo non è ancora riuscito a conquistare neppure un punto e il suo miglior risultato è stato solo il 16° posto ottenuto nel Gran Premio d'Argentina. In qualifica poi il suo ruolino è addirittura peggiore, perché non ha mai fatto meglio del 20° posto.

La situazione è peggiorata ulteriormente questo fine settimana a Portimao, perché pochi istanti prima del Warm-Up la squadra di Hervé Poncharal ha annunciato che Raul oggi pomeriggio farà da spettatore a scopo precauzionale.

Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fernandez è stato uno dei tanti piloti che sono caduti durante la Q1 di ieri, quando il miglioramento delle condizioni della pista, che andava via via asciugando, ha imposto di rischiare il passaggio alle gomme slick per tentare l'assalto all'ingresso in Q2.

Nella caduta, il portacolori della KTM ha colpito violementemente il suolo con la mano destra ed infatti è stato immediatamente condotto al centro medico, dove è stata tuttavia esclusa la presenza di fratture. In ogni caso, visto il forte dolore che sente ancora alla mano, ha deciso di non partecipare alla gara, come ha confermato una breve nota rilasciata dalla compagine francese.

"A seguito del suo incidente durante la Q1 di ieri, Raul Fernandez è andato al centro medico per ulteriori esami, perché sentiva dolore alla mano destra", recita il comunicato. "Stamattina è stata presa la decisione di non correre il GP del Portogallo, anche se non ci sono fratture. L'obiettivo è essere a Jerez".

La MotoGP tornerà in pista infatti la prossima settimana, quando a Jerez de la Frontera andrà in scena la sesta tappa del Mondiale, il Gran Premio di Spagna.