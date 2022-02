MotoGP | Raul Fernandez conclude i test per un problema alla vista

Nella seconda giornata dei test di Mandalika, Raul Fernandez è caduto alla curva 12, una delle più veloci della pista, mentre viaggiava a circa 200 km/h. Nell'incidente, il pilota del team Tech3 ha battuto violentemente la testa a terra e l'impatto gli ha causato una commozione cerebrale che gli ha generato dei temporanei problemi di vista.

Rialzandosi da terra, Fernandez ha cominciato a vedere doppio, una sensazione che poi si è attenuata con il passare dei minuti, anche se le prove del duro colpo erano lì sulla sua fronte, con un livido piuttosto evidente sulla parte sinistra.

Domenica mattina, lo spagnolo è tornato sulla sua KTM dopo aver ottenuto l'approvazione da parte dei medici della Clinica Mobile, anche se dopo appena sette giri ed un incidente che ha definito "inspiegabile", ha deciso di mettere fine al suo test, essendosi reso conto che erano riapparsi i problemi di vista.

"E' molto strano, ma non ho la percezione della velocità. Non riesco a vedere bene. Sono andato dai medici e mi hanno detto di fermarmi, che non era sicuro continuare a guidare", ha detto Fernandez. "Il dottore mi ha messo un dito davanti alla faccia e lo ha spostato da un lato all'altro. Vedevo il dito, ma non quello che c'era dietro", ha detto a Motorsport.com.

Il #25 aveva dormito bene e si era svegliato senza sintomi che potessero fargli immaginare ciò che stava per accadere. "Ho dormito bene, ma quando ho indossato il casco ho sentito una forte pressione in testa. Non vale la pena continuare così", ha continuato il vice-campione del mondo della Moto2, che sarà sottoposto ad un altro controllo nel pomeriggio, prima di prendere l'aereo che lo ricondurrà in Spagna.

Se Raul è stato una delle rivelazioni nel primo test collettivo della MotoGP 2022, una settimana fa in Malesia, il feeling non è così idilliaco dopo la tre giorni in Indonesia, ma è chiaro che questo è più dovuto alle circostante che al suo livello di competitività.

"Abbiamo avuto un buon inverno. A Sepang abbiamo fatto più di 250 giri tra lo shakedown e i tre giorni di test, e mi sento bene sia con la moto che con la squadra. Qui non abbiamo potuto fare un solo giro veloce, ma ho fatto dei confronti con i piloti ufficiali e sono vicino a loro. Sono pronto", ha concluso il pilota, che volerà a casa per iniziare l'allenamento e valutare se si ripresenteranno i problemi di vista. In questo caso, sarà visitato anche da uno specialista.

