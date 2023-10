MotoGP | Rabbia Zarco: “Escluso? Sono le regole, ma mi fa inc…”

Una caduta pochi istanti prima della bandiera rossa ha rovinato completamente il Gran Premio del Giappone di Johann Zarco. Il francese si trovava in sesta posizione quando è caduto e, nonostante la sua moto fosse completamente danneggiata, ha approfittato della vicinanza dell'ingresso della corsia dei box per spingerla verso il suo box, pensando di rimanere classificato nella posizione che occupava prima della caduta, dato che la classifica si ferma al giro precedente la bandiera rossa.

Durante il tragitto, il francese non ha oltrepassato la linea che segnalava l'ingresso della corsia dei box, il che è contrario al regolamento e ha comportato la sua esclusione dalla gara. Nel suo box, il pilota Pramac ha cercato di convincere la direzione gara a fare marcia indietro, ma senza successo.

"Sono andato a chiedere spiegazioni, almeno sul perché non fossi sesto", ha detto Zarco a Canal+, insistendo sul fatto che aveva fatto il possibile per seguire il percorso prescritto: "I commissari di pista mi hanno portato fuori pista. Volevo tornare in pista, così ci siamo tornati, e in effetti non ho passato la piccola linea dove c'è scritto 60 km/h sulla pitlane. Quindi non sono nemmeno classificato. Altrimenti sarei stato sesto. Questo mi ha fatto davvero arrabbiare, perché il sesto posto equivale a dieci punti, e questo è importante".

Zarco si rammarica che questo piccolo distacco abbia avuto conseguenze così grandi, soprattutto dopo aver fatto tutto il possibile per rimanere in pista: "Ho cercato di riportare la moto, mi hanno detto che dovevo scendere, ho gridato di no e loro hanno spinto. Ed ecco che se supero quella piccola linea di 60 km/h, sono classificato sesto. Se cado alla curva 3, se attraverso il paddock con la moto, sono d'accordo che mancano 3 km di pista, ma quando la distanza della pista è fatta, che sia 5 m a destra o 5 m a sinistra, è fatta. Queste sono le regole, ma mi fa davvero incazzare".

"È una regola stupida che impedisce di prendere i 10 punti", ha sintetizzato, prima di aggiungere: "Beh, non è una regola stupida: ha senso dire che c'è una bandiera rossa, non tutti hanno passato la linea, quindi si prende il giro prima. Questo ha senso. E quando c'è una bandiera rossa, devi riportare la moto al box passando per la pitlane. È un po' strano, devi quasi prendere una distanza sul GPS della moto per verificare che questa distanza sia stata fatta".

Johann Zarco si rammarica di questo scenario sfavorevole: "Mi fa solo arrabbiare, perché era già troppo vicino alla partenza, e poi ha iniziato a piovere, il che è un peccato. Quando le cose non vogliono andare, non vanno, è così e basta".

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Una bella rimonta prima della caduta

La gara di Johann Zarco si era già animata prima di questo episodio. Al via, si è trovato all'esterno e ha dovuto sollevare la moto per evitare Maverick Viñales, a sua volta protagonista di un contatto con Marco Bezzecchi. È stato costretto a passare sulla ghiaia, così alla fine del primo giro era solo 20°. Dopo il cambio di moto, il portacolori Pramac si è trovato a 11"404 da Jorge Martín, il primo pilota ad avere una moto dotata di pneumatici da pioggia, e ha effettuato una serie di sorpassi prima di ridurre il distacco dal compagno di squadra a 6"191 nel giro precedente la caduta.

"Sono risalito bene, la partenza era già migliore rispetto a ieri, ma alla prima curva sono stato preso da Viñales, che deve essere stato preso da qualcun altro, non so chi fosse all'interno. Non so come ho fatto a non cadere, perché ho dovuto persino lasciare il manubrio, sono andato dritto... Sono riuscito a rientrare, ha iniziato subito a piovere e sono tornato ai box".

"Poi, su una pista non troppo bagnata, sono riuscito a recuperare posizioni, ma poi ha iniziato a piovere di più, era molto scivoloso ed è stato molto complicato. Vedevo gli altri cadere e mi sarebbe piaciuto andare più veloce, ma ho cercato di gestire la situazione dicendomi che sarei riuscito a risalire man mano. Dopo c'era molta acqua, abbiamo fatto molto aquaplaning e questa caduta è stata semplicemente un aquaplaning all'uscita del tunnel", ha spiegato Zarco. "Lo stesso angolo del solito e la moto è andata completamente".

La partenza della gara è avvenuta in un momento in cui l'acquazzone si stava intensificando, ma Johann Zarco ha ritenuto che le condizioni fossero ancora percorribili, anche se alla fine del primo giro ha dovuto passare a una moto dotata di pneumatici da pioggia. È stato quando la pioggia è raddoppiata, poco prima della sua caduta e della bandiera rossa, che ha sentito che il livello di aderenza stava diventando molto basso.

"Era molto stretto, ma al primo giro eravamo ancora con le gomme slick. Se ci fosse stata più pioggia, forse non saremmo partiti. Quando siamo partiti per il giro di riscaldamento, abbiamo messo il piede a terra e sembrava che tenesse. Il fatto che facesse molto caldo, credo che avremmo potuto andare avanti".

"Al primo giro siamo entrati ai box. Non c'è stato alcun incidente in quel momento. Non è il momento più pericoloso, a meno che un pazzo non stia cercando di dire a se stesso che sta guidando al massimo sull'asciutto, ma ne siamo tutti consapevoli! Era al limite, ma fa parte dello spettacolo. L'aspetto interessante per me è stato che siamo passati subito alle gomme da pioggia e questo mi ha già fatto perdere molto tempo dopo il rettilineo della prima curva".

"Quello che mi ha dato fastidio è stato quando ha iniziato a piovere di più, perché stavo recuperando molto tempo", ha aggiunto Zarco. "Quando ho visto che c'era un po' più di acqua, il posteriore scivolava di più ma non l'anteriore, quindi era difficile da capire. Non è stato facile sorpassare a un certo punto, ma ha funzionato quasi per eliminazione. E quando è arrivata la pioggia, ho pensato che negli ultimi cinque giri ci sarebbe stata un po' meno pioggia. Non è andata come avevo immaginato. Il fatto che ci fosse ancora più acqua e la bandiera rossa".

Con Basile Davoine