MotoGP | Quartararo tranquillo: "A +30 devi pensare a te stesso"

E' un Fabio Quartararo tranquillo e rilassato quello che si presenta in sala stampa per parlare del fine settimana di MotoGP che lo attende a MotorLand Aragón.

Il pilota della Yamaha sa che non può fare altrimenti, dato che da leader in classifica di campionato deve difendere il primato dalla rimonta di 'Pecco' Bagnaia, che con la Ducati ha calato il poker nelle ultime gare.

Sulla sua M1 il francese ha potuto provare alcune novità nei test collettivi svolti a Misano dopo il Gran Premio di San Marino, dunque l'obiettivo è ripartire dai buoni riscontri avuti in Romagna dopo un weekend molto difficile dove aveva sofferto molto.

Sicuramente la pista di Alcañiz rappresenta un altro ostacolo insidioso, ma è pur vero che da Campione del Mondo in carica non si può dare per vinto in partenza.

"Aragón è una pista difficile, dove nelle Prove Libere ed in Qualifica siamo sempre riusciti ad andare bene, ma senza mai ottenere un gran risultato in gara", dice Quartararo.

"Sappiamo qual è il problema che abbiamo avuto negli ultimi due anni, quindi cercheremo di non incapparci di nuovo. In generale non è la pista in sè che mi preoccupa".

"Il quarto settore sembra quello più ostico per noi, soffriremo molto l'accelerazione e il lungo rettilineo, poi l'ultima curva, che in particolare è quella dove più fatico".

"L'anno scorso siamo stati piuttosto veloci alla fine, quindi se riusciremo a ridurre i problemi di velocità penso che si potrà fare una buona gara. Sono fiducioso e vedremo come riusciremo ad affrontare il fine settimana".

Come dicevamo, a Misano il test è servito per provare cose nuove sulla moto dei Tre Diapason; il telaio verrà riproposto anche in Spagna e poi si vedrà come procedere coi lavori dopo le Libere di domani.

"Ovviamente quello di Misano è stato un test importante sotto vari aspetti. Dopo la gara eravamo tutti un po' giù di morale, ma credo che dopo questa sessione siano tornati sorrisi e fiducia nel team, tirandoci su".

"Proveremo il telaio utilizzato nelle prove perché ci ha soddisfatto, in alcune aree ha rappresentato un miglioramento, anche se non in altre. Probabilmente lo avremo nelle Prove Libere, non so se 1 o 2, per vedere come funziona. Mi piacerebbe molto montare già il motore 2023, ma questo purtroppo non è possibile adesso".

Infine c'è "l'affare" Bagnaia-Ducati, un binomio che pare invincibile ultimamente e che sta minacciando seriamente il primato nel Mondiale di Quartararo, che però non vuole pensare più di tanto alle pressioni dei rivali preferendo concentrarsi sul proprio lavoro.

"La situazione è che ho 30 punti di vantaggio, quindi non conta essere calmi o preoccupati. Devo soltanto cercare di fare del mio meglio e spingere al limite, che è poi quello che sto facendo. Poi si vedrà come andrà nelle prossime gare".