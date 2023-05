MotoGP | Quartararo sul sistema radio: “Utile, ma solo per emergenza”

Il sistema sviluppato da Dorna, promoter della MotoGP, è destinato a consentire ai piloti di ricevere avvisi immediati in caso di pericolo in pista e Fabio Quartararo è stato uno di quelli che lo ha testato, anche con successo, secondo quanto ha affermato il francese. Il campione del mondo 2021 ha sperimentato il prototipo di sistema radio che fornisce comunicazioni in modo univoco, facendo prove di situazioni di emergenza.

Il pilota Yamaha infatti ha dichiarato che il sistema sarà utile come misura di sicurezza, in quanto "non si guarda mai il dashboard" per vedere i messaggi, ma deve essere perfezionato per renderlo più comodo per i piloti. "Sono stati tre giri in cui ho sentito 'bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa’ nelle orecchie", ha detto a proposito del suo test del sistema lunedì a Jerez.

"È stato un buon risultato e penso che se si riesce a usarlo in modo corretto, può essere sicuro. Ma credo che non sia necessario che ci siano molte persone che parlano con te, deve essere usato solo in situazioni di emergenza. È difficile, perché quando stai guidando e senti qualcosa ti fa strano. Il primo giro è stato un po' strano perché stai girando e senti 'bandiera rossa'…è buffo. Ma è per la sicurezza e se possiamo usarlo, soprattutto in caso di bandiera rossa o di moto in mezzo alla pista, penso che possa essere utile. Anche quando si cambia marcia non si guardano mai le luci. È difficile leggere il dashboard, soprattutto su questa pista che è davvero piccola", ha spiegato il portacolori Yamaha.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il sistema non viene inserito nell'orecchio, ma va inserito nella parte posteriore dell'orecchio in modo da essere il meno invasivo possibile: "È davvero piccolo. Non è stato inserito nell'orecchio. Il peso è di circa 100 grammi. Ma era scomodo, quindi devono lavorare a un sistema migliore. Ho dovuto indossare le cuffie e poi l'archetto per mantenerle stabili. Era un prototipo e credo che per la prima volta che l'abbiamo provato sia andato bene", ha aggiunto.

Anche se non si conoscono molti dettagli della tecnologia impiegata, Motorsport.com sa che Dorna e i fornitori delle valigie e delle tute del francese, e degli altri piloti che l'hanno testata, hanno lavorato fianco a fianco per incorporare una piccola stazione ricevente (nella tuta) e una sorta di emettitore di suoni, all'interno delle imbottiture del casco. Attraverso quest'ultimo si genererà una comunicazione con il pilota, che sarà unidirezionale (dalla Direzione Gara al pilota). A quanto pare, questo auricolare non si trova all'interno del canale uditivo per essere il meno invasivo possibile, ma sarebbe a contatto con la superficie esterna dell'orecchio.