MotoGP | Quartararo: "Stiamo dormendo, dobbiamo cambiare mentalità"

In questo momento non deve essere per niente facile essere Fabio Quartararo. Dopo il podio di due settimane fa ad Austin, il francese aveva cerchiato in rosso il weekend di Jerez de la Frontera, pista sulla carta amica per la Yamaha, anche in un momento difficile come quello che sta vivendo la Casa di Iwata dal punto di vista tecnico.

Una speranza che non avrebbe potuto essere più distante dalla realtà: rimasto fuori dalla Q2 nella giornata di venerdì, "El Diablo" non è riuscito a passare il taglio neppure questa mattina, ritrovandosi 16° in griglia. Una posizione dalla quale è riuscito a risalire solo fino al 12° posto nella Sprint, rimanendo così fuori dai punti.

Va detto che è stato anche un pizzico sfortunato però, perché la gara ha avuto una doppia partenza a causa di un incidente che ha provocato una bandiera rossa e il primo start era stato migliore per lui, come ha raccontato ai microfoni di Canal+.

"Al primo via sono riuscito a fare una buona partenza. Ho guadagnato nove posizioni nel primo giro. È la prima volta che mi succede in tutta la mia carriera, quindi è stato un buon inizio. Nella seconda gara ho fatto più o meno la stessa partenza, ma gli altri hanno fatto un primo giro migliore", ha detto Quartararo.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Già ieri, il vice-campione del mondo in carica era stato piuttosto critico nei confronti della Yamaha, dicendo che la M1 sta piano piano perdendo i suoi punti di forza. Oggi però ha rincarato la dose, aggiungendo che probabilmente la Casa di Iwata sta anche un po' dormendo rispetto alla concorrenza.

"Dovremo cercare di trovare una soluzione per domani e soprattutto una soluzione per stare almeno dietro ad un altro pilota, per stare vicino e provare a sorpassare perché in questo momento è davvero un incubo. Dovremo muoverci davvero e cambiare la nostra mentalità".

"Abbiamo perso quasi tutti i punti di forza, per esempio non facciamo più la differenza con la velocità di percorrenza. La frenata è ancora uno dei nostri punti di forza. Dovremo trovare una soluzione e, soprattutto, cambiare la mentalità della squadra perché credo che stiamo più dormendo che facendo qualcosa di buono".

Quando poi gli è stato domandato che aspettative ha per la gara di domani, ha concluso: "Di fare meglio, ma onestamente partendo 16° è difficile sperare in qualcosa, soprattutto perché quando siamo dietro a un pilota non possiamo guidare. Cercheremo di fare una buona partenza e di ottenere un buon risultato".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images