MotoGP | Quartararo sta parlando con altri costruttori per il 2023

Il contratto di Fabio Quartararo con Yamaha scade alla fine di questa stagione, dopo che il francese è approdato nel team ufficiale nel 2021 in sostituzione di Valentino Rossi. Il pilota di Nizza ha conquistato il titolo proprio lo scorso anno, mettendo fine a un digiuno per Yamaha che durava dal 2015, quando Jorge Lorenzo potrò a Iwata l’ultimo mondiale. Il costruttore giapponese ha così riconosciuto in diverse occasioni che rinnovare Quartararo fosse una priorità.

Tuttavia, El Diablo ha ripetuto più volte la delusione per una mancanza di sviluppo della Yamaha 2022, in particolare riguardo la potenza del motore. A inizio anno infatti aveva anche rivelato che il suo futuro oltre quest’anno fosse aperto. Hanno iniziato a circolare diverse voci, comprese quelle che lo legano a Honda, ma al momento Quartararo mantiene un gran riserbo sul suo futuro.

Parlando con motogp.com, il suo manager Eric Mahe ha preferito non commentare gli interessi verso Quartararo, ma ha confermato che alcune conversazioni stanno avvenendo. “Stiamo verificando tutti i parametri”, ha affermato. “Dobbiamo solo sapere dove Fabio può ottenere il miglior risultato possibile e poi siamo fortunati, perché anni fa una decisione del genere veniva presa con un anno di anticipo”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“In questa fase non c’è fretta, è una situazione buona. Solamente due piloti hanno un contratto firmato per il prossimo anno, e posso immaginare che non ci sia fretta nemmeno per Yamaha. Quindi stiamo studiando tutto e poi vedremo cosa succede. Non è una questione di offerte, stiamo parlando. Stiamo cercando di capire cosa possa essere meglio per Fabio. Sicuramente abbiamo un grande rispetto per Yamaha, ma per diversi motivi non posso dire che dobbiamo pensarci”.

Il compagno di squadra di Quartararo, Franco Morbidelli, ha già un contratto firmato con Yamaha che scade alla fine del 2021, mentre Ducati ha bilndato Pecco Bagnaia con un biennale che inizierà la prossima stagione, come annunciato all’inizio di quest’anno. Nel giovedì del Gran Premio delle Americhe, Quartararo ha affermato di non essersi dato una scadenza in vista della decisione per il 2021. Il francese è attualmente quinto in classifica dopo tre gare, con un solo podio.