MotoGP | Quartararo: “Esco rafforzato, nessuno sa quanto soffro!”

Il Gran Premio d’Austria incorona Pecco Bagnaia, che vince la terza gara consecutiva confermando lo strapotere delle Ducati al Red Bull Ring. “L’armata rossa” però non domina in maniera incontrastata in gara come si pensava, perché a disturbare l’egemonia c’è Fabio Quartararo. Il campione del mondo in carica mostra un’altra volta il suo valore e nel momento decisivo si fa vedere, andando a conquistare una seconda posizione che profuma quasi di vittoria.

I fine settimana di Quartararo non sono mai semplici e il francese è costretto a lottare contro i limiti di una Yamaha in sofferenza rispetto alle moto avversarie. In Stiria però ha ribaltato ancora una volta ogni pronostico e si è fatto valere incrementando ancora di più il vantaggio in classifica sul diretto inseguitore Aleix Espargaro.

El Diablo infatti lascia l’Austria e si dirige verso Misano da leader del campionato, con 32 punti di vantaggio sul pilota Aprilia, mentre Bagnaia, nonostante il trionfo, gli rosicchia solamente 5 punti. Il pilota di Nizza così non solo limita i danni, ma si mostra decisamente pericoloso anche su tracciati dove è in sofferenza. Pecco era in gestione nel finale, ma Quartararo si è avvicinato negli ultimi giri tanto da tagliare il traguardo con un ritardo di poco meno di mezzo secondo: “Pecco è il rivale più forte, ha ottenuto cinque vittorie. È l’avversario principale, ma la cosa che mi è piaciuta oggi è vedere dove siamo arrivati su una pista favorevole alla Ducati”.

“Sono molto contento di oggi”, prosegue Quartararo spiegando poi di aver cambiato strategia proprio a ridosso della partenza. “Da venerdì mattina a oggi sono stato tra le Ducati e la gara è stata tosta. Per fare un sorpasso devi aspettare che qualcuno faccia un errore e questo non mi ha consentito di arrivare un po’ prima a ridosso di Pecco. Ma sono felice perché abbiamo fatto veramente una bella gara. Ho deciso le gomme cinque minuti prima della partenza, avevamo optato per dura e morbida ma poi siamo passati a dura e media. Non volevo giocarmela ancora una volta come Silverstone, quindi siamo andati sulla scelta sicura. Magari la morbida andava bene, ma meglio così”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il momento più incredibile della gara di Fabio Quartararo è stato senza dubbio il sorpasso alla chicane ai danni di Jack Miller, valido per la seconda posizione che non ha più lasciato fino alla bandiera a scacchi. Anche lo stesso francese si ritiene sorpreso: “Il sorpasso è stato veramente difficile, perché alla fine non me lo aspettavo. Ho frenato un po’ troppo tardi, lui ha frenato un po’ prima del solito e mi sono detto ‘dai, sicuramente non se lo aspetta’. Sono molto contento di essere aggressivo così. Anche quando ho visto un piccolo errore su Bastianini ho fatto quello che dovevo fare”.

Tuttavia, riconosce quanto sia difficile completare un sorpasso in sella alla sua Yamaha: “Nessuno sa quanto sto soffrendo, faccio molta fatica, non so se si vede tanto come lo vedo io, ma è una grande sofferenza. Faccio fatica a trovare il punto per sorpassare ed è incredibile che io lo abbia fatto alla chicane. In realtà non avevo altra soluzione, è stato molto importante superare Miller. I sorpassi sono l’aspetto su cui fatico di più, non posso prepararli, non riesco a fare la differenza e rischio spesso di cadere. Ma sono contento perché ero molto concentrato e non ho perso i riflessi, questo è importante”.

Ora arriva Misano, tracciato dove lo scorso anno ha matematicamente vinto il suo primo titolo (nella seconda gara. Dopo il Gran Premio di San Marino inoltre ci saranno due giorni di test, fondamentali per il resto della stagione. Quartararo si presenta all’appuntamento romagnolo con molta determinazione ma anche con una discreta fiducia: “Lascio l’Austria con molta fiducia e penso che con la carena che abbiamo possiamo andare forte a Misano”.