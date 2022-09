MotoGP | Quartararo soddisfatto: “Yamaha vuole migliorare ancora”

La seconda giornata di test doveva essere particolarmente importante per i piloti Yamaha, che avrebbero dovuto confermare le buone sensazioni del primo giorno a Misano. Così è stato e Fabio Quartararo è sceso dalla sua M1 sorridendo, soddisfatto delle novità portate da Yamaha sul tracciato romagnolo. In particolare il nuovo motore è ciò che maggiormente rende ottimista il campione del mondo in carica, contento dei passi in avanti compiuti in ottica 2023.

Nella sessione mattutina infatti, il francese si è concentrato sul propulsore, che sarà effettivo a partire dal prossimo anno ma che è ancora nella sua fase iniziale. Proprio questo porta El Diablo ad avere una certa positività in vista della prossima stagione, consapevole del fatto che questo è solo il primo test del nuovo motore. Quartararo dunque sottolinea anche quanto impegno Yamaha stia mettendo per ricucire il gap dai rivali, che fino a questo momento ne hanno di più.

“Sono contento perché abbiamo confermato che il motore è stato un grande miglioramento”, esordisce Quartararo. “Questa mattina ho preso una buona scia da Franco e la velocità di punta era molto buona. Quindi siamo felici, abbiamo lavorato sull’elettronica perché il carattere del motore è un po’ diverso, ma non troppo. Dobbiamo ancora lavorare nella prima parte dell’accelerazione, ancora è più morbido e non troppo aggressivo. Su questo ci abbiamo lavorato questa mattina e questo pomeriggio proveremo l’aerodinamica. Ci concentreremo su questo aspetto nel pomeriggio”.

Misano dunque ha portato una ventata di ottimismo in casa Yamaha, con Quartararo che è soddisfatto di quanto provato fino ad ora. Il nuovo motore non solo offre più potenza, ma una maggiore velocità di punta, provata questa mattina: “Ora è difficile sapere qualcosa, perché su questa pista ho fatto un 31 basso con una moto che aveva 26 giri. Sento che in questo test con il nuovo prototipo abbiamo fatto un ottimo passo e sembra buono. In generale, la velocità media che abbiamo avuto è stata molto buona, se andiamo a guardare anche gli altri, è stato bello vedere che la nostra velocità di punta è migliorata molto anche rispetto a quest’anno”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

“Yamaha vuole migliorare ancora e ovviamente non dirò di no”, afferma Quartararo, che riferisce quanto siano buoni i presupposti. “Se c’è del margine è buono, perché siamo ancora a settembre e c’è ancora qualche mese prima dei test di pre-stagione e della prima gara di Portimao. Abbiamo ancora Valencia, Sepang e i test di Portimao, quindi abbiamo ancora delle prove da fare e speriamo di migliorare ancora”.

Quartararo ha concluso la sessione mattutina di questa giornata conclusiva con il miglior crono in 1’31”116 ed è terzo nella classifica delle velocità di punta. Oggi inoltre si è visto Luca Marmorini nel box Yamaha e anche questo fa ben sperare in vista del futuro: “Non ho parlato direttamente con lui, ma appena finisco il mio run metto le cuffie nel box e posso parlare con tutti. È una delle prime volte in cui vedo tutti così motivati. Abbiamo visto il miglioramento, ma le facce non erano quelle di chi dice ‘ce l’abbiamo fatta’, erano più da ‘dobbiamo migliorare ancora’. È stato bello vedere tutte le persone così concentrate. Quando ero più giovane pensavo di più al perché qualcuno non ci fosse, poi ho capito che anche se qualcuno non è alla gare, lavora comunque sodo. È bello vedere che già il primo step del motore è un grande miglioramento”.

Se l’aerodinamica potrà già essere usata nelle ultime gare di questa stagione, per il motore bisognerà attendere il 2023 e Quartararo ci scherza su, prima di elogiare il lavoro in Casa Yamaha: “La cosa difficile sarà tornare sulla moto 2022 ad Aragon (ride). La fiducia in Yamaha non l’ho mai persa, però ho avuto molti dubbi. Per questo ci ho messo tanto a firmare il rinnovo. Ma prima di avere l’evoluzione e provare il motore, sentivo che volevano fare un grande cambiamento. Ora lo hanno fatto e le facce delle persone di Yamaha è di chi vuole di più. E questo mi dà ancora più fiducia”.