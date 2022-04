MotoGP | Quartararo: “Siamo in tanti a poter vincere o fare podio”

Tra pioggia, cadute e colpi di scena, Portimao è stata teatro di una qualifica pazza, con una prima fila inedita che vede Johann Zarco in pole position, davanti a Joan Mir e Aleix Espargaro. Tuttavia, la griglia di partenza della MotoGP avrebbe potuto raccontare una storia diversa: Fabio Quartararo aveva agguantato il secondo miglior crono alle spalle di Marc Marquez, ma a entrambi è stato cancellato il giro per via delle bandiere gialle esposte per la caduta di Pol Espargaro.

Con il crono cancellato, il campione del mondo in carica scatterà dunque dalla quinta casella nel Gran Premio del Portogallo. A dispetto di una posizione di partenza che non rispecchia il valore reale del suo ultimo giro secco, El Diablo è molto soddisfatto di quanto raccolto fino a questo momento: “Direi che sono super felice oggi! Ieri avevo detto che la posizione era brutta ma avevamo sentito qualche miglioramento e oggi sul bagnato abbiamo finito a meno di un decimo da Oliveira. Nelle FP4 siamo stati quinti e in condizioni miste con gomme slick è stata la mia peggiore. Mi hanno cancellato l’ultimo giro, come a molti, penso, ma il peccato non è questo. Il vero peccato è stato mancare un altro giro per due secondi, ma sono comunque contento”.

“Ieri non siamo riusciti a mandare in temperatura le gomme, ma oggi sul bagnato abbiamo caricato di più il posteriore per avere più peso e più temperatura. È andata meglio e sono contento, perché ieri è stata una giornata strana. Tanti mi chiedevano perché fossi così calmo, in passato con una posizione del genere nella mia mente avevo rotto tutto. Ora invece sono molto calmo e stamattina siamo riusciti a far andare tutto bene”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La contentezza però sta anche nel non aver dovuto disputare il Q1, in cui le condizioni erano decisamente più insidiose: “Ad essere onesto, abbiamo avuto la fortuna che in Q2 la pista era un po’ più asciutta, perché in Q1 per me era pericoloso guidare. Ovviamente l’obiettivo di tutti era andare in Q2, ma le chiazze di bagnato erano troppo pericolose per le slick. Abbiamo visto tutte cadute importanti, nella seconda fase era molto meglio, anche se le condizioni erano comunque insidiose”.

Tra i piloti caduti nel Q1 c’è stato anche Pecco Bagnaia, uno dei favoriti. Secondo Quartararo, è facile farsi male in queste condizioni e ritiene che le 21 gare possano essere un rischio in termini di forma fisica: “Ricordo che a Silverstone lo scorso anno ho avuto una caduta in cui mi si è girata la caviglia, può succedere. È una cosa piccola, ma se pensi già alla quinta gara di non fare un errore in queste condizioni, lo commetti. Non devi pensare ai rischi, ovviamente non si deve rischiare per nulla, ma quando decidi di spingere devi prenderti dei rischi. È bello avere più gare, ma noi non siamo la Formula 1. In quello sport è più difficile vedere piloti infortunati, ma per noi è facilissimo farsi male. Oggi potevano esserci delle clavicole rotte. Se ti fratturi perdi tante gare e tanti punti”.

Una volta archiviata la qualifica, è il momento di pensare alla gara, che secondo Quartararo avrà diversi protagonisti: “Per la gara di domani, se prendiamo il risultato dello scorso anno, Mir ha fatto due podi l’anno scorso ed è veloce. Penso che i primi cinque abbiano il potenziale per lottare per il podio domani, Aleix era stato velocissimo e anche Zarco aveva lottato per il podio, così come Miller. Non si può escludere Marc, ma anche Rins era veloce, però parte molto indietro. Sarà difficile per lui, ma ci sono tanti piloti che possono lottare per il podio e per la vittoria”.