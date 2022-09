MotoGP | Quartararo: “Siamo in netta difficoltà rispetto a Ducati”

Arriva a Motegi da leader del mondiale, ma il suo dominio è ormai messo in discussione: Fabio Quartararo non ha più margine di errore e il Gran Premio del Giappone può essere chiave in ottica iridata. Lo sa bene il pilota Yamaha, che sta continuando a lottare contro un’armata Ducati e la Aprilia di Aleix Espargaro agguerrite e vogliose di togliergli la corona.

La lotta per il mondiale riparte già dal venerdì di libere, dove le due Desmosedici GP ufficiali hanno subito messo in chiaro le cose. Ma l’impresa non sarà facile per Pecco Bagnaia, che deve vedersela con un Quartararo determinato a non essere detronizzato. “El Diablo” ha infatti chiuso l’unica sessione del venerdì con il terzo crono, staccato di soli 49 millesimi dal leader Jack Miller.

Dove serve motore, Quartararo perde terreno nei confronti degli avversari, ma ancora una volta si mostra il pilota con uno dei ritmi migliori. Tuttavia non appare particolarmente soddisfatto: “È stato intenso, ma è andato bene. Il nostro ritmo non è malvagio, ma il margine che hanno gli altri rispetto a noi è migliore, perché sono andato al limite, abbiamo fatto il massimo. Guardando i time attack, siamo al limite. Forse riusciremo a migliorare un po', ma gli altri fanno il tempo al terzo giro, sono superiori e onestamente hanno fatto qualcosa di veramente bello”.

Questa situazione desta un po’ di preoccupazione nel box del #20, che cercherà di approfittare di eventuali errori da parte di Ducati, consapevole del fatto che batterli sul fronte tecnico sarà quasi impossibile: “Sono alla caccia di Ducati, ma hanno commesso degli errori. Ho visto bene ma me lo aspettavo. Siamo in netta difficoltà a livello tecnico rispetto alla Ducati; conquistare questo titolo è l'obiettivo più grande della mia vita. Questa eventuale sconfitta però mi inquieta e mi motiva allo stesso tempo”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sarà però importante mantenere alta la motivazione, ma anche la concentrazione. Sbagliare non è concesso, ma a giudicare dalle prestazioni altrui, la difesa del titolo si fa sempre più difficile: “È difficile, perché sai che stai facendo del tuo meglio e non è mai abbastanza. Puoi fare tutto quello che vuoi, ma non è mai abbastanza, quindi è difficile, ma dobbiamo continuare a farlo fino alla fine, finché non è finita".

“Il nuovo motore non fa ancora la differenza” prosegue Quartararo parlando delle novità Yamaha portate nei test di Misano. Il motore però arriverà solo nel 2023. “Aiuterà, non poco, ma in questo momento non si tratta solo del motore. Ci sono molte cose che fanno la differenza: loro hanno un’aerodinamica di un altro livello rispetto a noi, l'accelerazione e anche la maneggevolezza, la loro moto è davvero perfetta. Quindi sarà dura nelle ultime cinque gare, ma non ci arrenderemo".

Il francese è arrivato a Motegi con voglia di riscatto dopo la spaventosa caduta di domenica scorsa ad Aragon, ma nelle FP1 ha dovuto fare i conti con l’abrasione al petto, che lo ha frenato in un primo momento: “Ho avuto un po' di tensioni all’inizio, perché mi sono dimenticato dell'abrasione, ma poi mi sono adattato. Per domenica danno sole, quindi dobbiamo capire quali gomme usare. Ma sono pronto".