MotoGP | Quartararo: "Sentirsi il più ricercato fa parte del piano"

Con lo status di Campione del Mondo, Fabio Quartararo continua a fare la storia ogni domenica della stagione 2022 della MotoGP. Il 23enne è diventato il nome da battere nella classe regina e attualmente guida la classifica.

Con 24 moto in griglia, la rivalità è una delle costanti più promettenti della MotoGP. Tuttavia, il pilota della Costa Azzurra riesce a distinguere perfettamente le cose tra quando è in pista e fuori.

"In MotoGP e in generale, vedo più persone della mia età, perché è più difficile avere un buon rapporto con i piloti della mia categoria", ha spiegato Quartararo in una chiacchierata esclusiva con DAZN.

"Non ci sono troppe sensazioni positive, perché quando sono in moto, vado lì per 'uccidere' tutti... Bisogna essere realisti. Quando le gare sono finite c'è una buona atmosfera, ma vi assicuro che quando ho il casco in testa non c'è nessuna buona atmosfera", ha aggiunto il pilota della Yamaha.

Il prolungamento del contratto del francese è stato un fattore chiave nella finestra di mercato. Ora che ha rinnovato il suo contratto con la Yamaha, Quartararo ha spiegato alcuni degli alti e bassi che ha avuto mentre pensava al proprio futuro nel paddock della MotoGP.

"Sentirsi l'uomo più ricercato della griglia fa parte del piano, mi piace. Quest'anno mi hanno cercato un po' prima che decidessi di rimanere alla Yamaha. Alla fine il nostro obiettivo è sempre stato quello di rimanere, ma abbiamo esitato. Quando vinci un campionato con una squadra e l'anno successivo non ti migliorano le cose che chiedi, esiti", ha aggiunto il francese, riferendosi alle ripetute richieste di porre rimedio alla mancanza di potenza della sua Yamaha M1.

"Dovevo scegliere il progetto migliore e alla fine ho creduto che la Yamaha sarebbe stata la squadra migliore per le prossime stagioni. È difficile saperlo, ma credo in questo progetto e sono sicuro che sarà molto buono. Non ho bisogno di un'altra Yamaha davanti a me per motivarmi".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Allo stesso tempo, Fabio ha dichiarato di sentirsi "pronto" per l'arrivo di Marc Marquez, che sta attualmente recuperando dalla sua quarta operazione.

"Mi sento già pronto per la lotta con Marc Marquez. Voglio che torni, innanzitutto perché mi trovo bene con lui e non voglio che nessun pilota si faccia male....", ha detto il francese.

"Marc è quello da cui ho imparato di più come pilota. Le due gare che ho fatto con lui in Thailandia e a Misano, quando vedi per più di 20 giri '+0 Marc' (in tabella) e fai 25 giri con Marc senza fare molti errori, impari davvero molto ed è incredibile quello che ho imparato con lui e quello che mi è rimasto".

Nonostante sia il pilota da battere, "El Diablo" ha dichiarato che prima dell'inizio della stagione vedeva come suo principale rivale Pecco Bagnaia: "Ora, nelle ultime gare ha perso parecchi punti, ma sarà sempre qui nella seconda metà della stagione. Aleix Espargaro sembra essere il più costante, è quasi sempre sul podio, è sempre davanti e sarà una bella lotta", ha concluso il pilota francese.