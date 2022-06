MotoGP | Quartararo: “Se la gara fosse ora, dovremmo solo limitare i danni”

Il tracciato di Barcellona ha accolto i piloti della MotoGP con un grande caldo ma con un grip molto scarso. Questa condizione ha reso complicato il lavoro di tanti piloti, tra questi Fabio Quartararo. Mentre la poca aderenza ha favorito Aprilia, che in queste condizioni è particolarmente efficace e conduce la classifica combinata dei tempi, il campione del mondo in carica archivia il venerdì di libere con il nono tempo.

Quartararo paga un ritardo dal leader di giornata Aleix Espargaro di ben sette decimi, una situazione che non lo rende contento perché gli è stato pressoché impossibile capire quale fosse il suo reale potenziale. La Yamaha si è mostrata ancora una volta molto lenta, ma stavolta il motivo è da attribuire proprio alle condizioni del tracciato, particolarmente difficili per El Diablo.

Il campione del mondo in carica auspica un miglioramento del grip nel corso del fine settimana, come conseguenza del passaggio delle moto: “Le condizioni della pista non sono buone per me. Quando metti le gomme nuove, sembra che abbiano già dieci giri, indipendentemente dalle condizioni di caldo o freddo dovresti sentire un miglioramento importante, ma io non l’ho sentito”.

“Domani con la pista più gommata dovrebbe migliorare la situazione, Aprilia per esempio con poco grip è andata molto veloce, lo abbiamo visto anche in Argentina. Ma noi fatichiamo. Sul passo gara ero sei decimi più lento, ma su questa pista lo senti se vai lento. Sento di non poter andare più veloce, alle Curve 3, 4 e 9 apro il gas e spinna, quindi devo andare in controllo perché crolla. La mia guida è buona, ma è molto lenta”.

È un Quartararo non particolarmente soddisfatto dunque quello che conclude la giornata di libere a Barcellona, una delle sue piste talismano. Il pilota Yamaha ragiona però relativamente a lungo termine e pensa anche che il meteo che prevede asciutto tutto il weekend possa aiutare: “Se la gara fosse ora, dovremmo limitare i danni. Ma sappiamo che su questa pista più gomma c’è e più grip si crea. Quindi spero che si crei durante il weekend. Sappiamo che non pioverà, quindi ogni giorno ci sarà gomma e per domenica avremo fatto un grande passo in avanti in termini di ritmo. Al momento penso che solo Aleix possa avere un gran passo, è cinque decimi più veloce di noi. Penso che tutti fatichiamo molto”.

Al netto delle difficoltà, ciò che maggiormente preoccupa El Diablo non è tanto il consumo della gomma quanto la scarsa velocità in queste condizioni: “Penso che questa pista la chiave sia il grip, anche nel time attack non potevo fare di meglio perché quello era il grip che avevo e facevo fatica ad aprire il gas. Perdevo un decimo di qua, un altro di là, e alla fine del giro avevo perso quasi un secondo. Per me bisogna lavorare sul grip al posteriore quando non ce n’è e proveremo a fare del nostro meglio. Non sono preoccupato dal consumo, perché non avviene con lo spin, semplicemente siamo più lenti. Questo mi preoccupa di più, è dura vedere il potenziale reale quando le condizioni della pista sono così brutte”.

Un ultimo appunto è dedicato infine all'aspetto tecnico. La nuova carena che era stata portata al Mugello non verrà usata: "Questo fine settimana non useremo la nuova carena, probabilmente la monteremo nei test di lunedì".