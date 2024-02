MotoGP | Quartararo: "Sappiamo cosa dobbiamo migliorare, ma non come"

Sono stati giorni intensi quelli trascorsi da Fabio Quartararo sul circuito di Sepang. Il pilota francese ha dovuto affrontare ben cinque giorni di test in Malesia - due di Shakedown, a cui ha potuto partecipare grazie al nuovo sistema di concessioni della MotoGP, e i tre giorni di test ufficiali per l'intera griglia - oltre alla presentazione della sua moto per la stagione 2024.

"El Diablo" ha potuto constatare in prima persona quali sono i miglioramenti apportati dalla Yamaha con il lavoro invernale sulla nuova M1, ma anche quali sono le carenze che permangono dopo la difficile stagione 2023. La verità è che il francese è stato veloce, anche se è ancora distante dai primi, come dimostrano i tempi della terza giornata dei test di Sepang, in cui è stato undicesimo, a otto decimi dall'1'56"682 di Pecco Bagnaia, un tempo davvero superbo.

Dopo quest'ultima giornata, che ha concluso in anticipo a causa della minaccia di pioggia, Quartararo ha sottolineato che la squadra di Iwata sa già cosa deve migliorare sul suo nuovo prototipo per la stagione che inizierà in Qatar all'inizio di marzo. Ma che non conosce ancora la parte più difficile: come risolvere questi problemi.

"Abbiamo trovato il limite molto rapidamente. Sappiamo cosa dobbiamo migliorare; la domanda è come", ha esordito il numero 20 dopo una giornata intensa a Sepang. "Abbiamo continuato a ribaltare la moto per tutto il giorno. Abbiamo bisogno di qualcosa di più di un semplice set-up, questa è la sensazione che ho", ha proseguito.

In questo modo, Quartararo ha cambiato in qualche modo la sua visione dei giorni precedenti. Il pilota di Nizza aveva sostenuto che il nuovo motore fosse davvero migliore rispetto a quello della moto 2023, anche se mancava ancora il lavoro di messa a punto e di elettronica. Ora, sembra che la Yamaha abbia bisogno di altro.

In seguito, il campione del mondo 2021 ha fornito ulteriori dettagli sui problemi della moto: "Il motore ha fatto un passo avanti, ma il problema è che dobbiamo capire come trasferire la potenza a terra. Dobbiamo trovare il grip meccanico che avevamo nel 2019. Può essere una questione di elettronica o anche di componenti".

Tuttavia, Quartararo non ha voluto essere pessimista nonostante questa nuova prospettiva: "Penso che questa moto sia un po' meglio per lottare con gli altri, ma dobbiamo continuare". Infine, ha sottolineato ancora una volta che la Yamaha deve migliorare in qualifica, sul giro secco: "In termini di passo siamo messi bene, ma se parti 11° o 12° rimani lì", ha concluso.