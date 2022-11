MotoGP | Quartararo: “Punto solo a vincere, non mi importa cosa fa Pecco”

Fabio Quartararo ha bisogno di un miracolo...o di vincere la gara di domani in combinazione con uno zero di Pecco Bagnaia. Ma il pilota Yamaha non vuole sentire né parlare di calcoli o possibilità varie. Ha un unico obiettivo ed è passare sulla linea del traguardo prima di tutti a Valencia. Poi si vedrà.

Il primo passo per raggiungere quest’obiettivo è stato completare una buona qualifica il sabato e finire davanti a Pecco Bagnaia: “È stato uno dei migliori sabato della stagione. Ho chiuso a soli due decimi dalla pole e partiamo quarti!”. Si tratta di una posizione che non garantisce nulla, come abbiamo visto in Malesia ripensando alla partenza di Pecco. Però sicuramente lo porta molto vicino ai piloti che partiranno davanti.

“Non penso al titolo, penso solo a vincere la gara”, ha detto senza filtri il pilota Yamaha. “È dal Gran Premio di Germania che non lotto per la vittoria. Sono molto contento del weekend che stiamo costruendo fino ad ora. Ho molta voglia di fare la gara”, ha affermato in modo motivato.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Miquel Liso

Per ottenere il suo obiettivo, che è mettersi in prima posizione, con aria pulita e poter spingere per scappare, il francese pensa di trovarsi in una buona situazione: “Domani è il giorno il cui si rischia più di tutti per sorpassare. L’anno scorso a Misano ero molto più nervoso”, ha affermando ricordando il giorno in cui ha vinto il mondiale nel 2021.

Il pilota Yamaha sa che è l’ultima gara e non bisogna lasciare nulla di intentato: “Sarà una gara in cui bisognerà essere aggressivi ma anche intelligenti, per il degrado delle gomme”. Nonostante si trovi in una situazione molto complicata, il fatto di aver portato la lotta per il titolo fino alla fine con una moto nettamente inferiore alla Ducati rappresenta un successo per El Diablo: “Qualsiasi cosa succeda domani, sarò soddisfatto dell’anno che abbiamo fatto”.

Fabio ha il ritmo, ma gli sono mancati dei millesimi per conquistare la prima fila, che è occupata da Jorge Martin, Marc Marquez e Jack Miller. “Il nostro punto debole è il primo settore, dove ci sono due rettilinei, ma ci manca anche il grip”, ha lamentato Quartararo.

A Bagnaia invece basta finire nelle prime 14 posizioni e il lavoro è fatto: “Non mi importa cosa farà Pecco, per quanto i media si concentrino su di noi. L’unica cosa che posso fare è vincere, ciò che farà lui non mi importa. Si possono pianificare molte cose, ma poi arrivi alla prima curva e può succedere di tutto”.