MotoGP | Quartararo punge Spencer: "Sembra che i commissari non abbiano mai corso"

Lo steward panel della MotoGP non vive un momento di grande popolarità, ma sicuramente non si è fatto nuovi sostenitori nel weekend del Mugello. Ieri aveva fatto molto discutere la penalità di tre posizioni in griglia inflitta a Pecco Bagnaia per aver ostacolato Alex Marquez nel turno pomeridiano di libere di ieri.

Oggi sono stati almeno un paio gli episodi finiti sotto alla lente d'ingrandimento e sono avvenuti entrambi nelle prime fasi della Sprint. Al terzo giro, Jorge Martin ed Enea Bastianini si sono toccati alla San Donato e la corsa del pilota italiano è finita nella ghiaia della via di fuga. Quasi in contemporanea, Miguel Oliveira ha perso l'anteriore della sua Aprilia dopo un'entrata piuttosto arrembante ai danni di Fabio Quartararo alla Scarperia ed il risultato è stato che entrambi sono finiti ruote all'aria.

In entrambe le situazioni, i commissari hanno aperto un'investigazione, che però si è risolta molto rapidamente in un nulla di fatto. Decisioni che hanno lasciato particolarmente perplesso il pilota della Yamaha, che si è recato in Direzione Gara per un chiarimento, che però non sembra averlo convinto per niente.

"Volevo parlare con loro solo per spiegare un po' la situazione, ma è come parlare con un muro, che non dice una parola. Sono uscito più confuso di quando sono arrivato: sembra di parlare con qualcuno che non ha mai corso, quindi è triste e penso che dobbiamo fare sì che le persone siano più competenti", ha detto "El Diablo" quando ha incontrato i media in sala stampa.

Tra le altre cose, il francese ha sottolineato che l'intento della sua visita non era tanto quello di far penalizzare il suo avversario, quanto quello di far capire che bisogna cambiare qualcosa nel modo di operare del panel.

"Volevo vedere i commissari non per ottenere una penalità per Miguel, ma solo per fare in modo che si rendessero conto che non stanno facendo un buon lavoro. Non sono andato per dire che dovevano dargli una long lap penalty o tre posizioni in griglia, ma non ho visto nessuna reazione da parte loro".

"Per me Miguel ha commesso un errore, può succedere. E' successo a me, Aleix non è neanche caduto e mi hanno dato una long lap penalty (riferimento alla gara di Assen di due anni fa, ndr). Volevo solo dirgli che per me il lavoro che stanno facendo non è granché".

Del resto, lui oggi non si giocava molto, ma c'è chi invece sta battagliando per il Mondiale e meriterebbe un trattamento più equo: "Come ho detto, non voglio alcuna penalità per Miguel. Dobbiamo solo renderci conto che se mi sto giocando il campionato e mi succede questo senza che venga penalizzato qualcuno, non è la stessa cosa".

"In questo momento è complicato, non abbiamo dati per la gara, e comunque oggi non stavo guadagnando punti. Ma si tratta solo di migliorare il funzionamento del sistema e non stiamo facendo alcun passo in avanti per questo fine settimana", ha concluso.