MotoGP | Quartararo: “Primo test in cui c’è un cambiamento grande”

I riflettori della giornata di test a Jerez erano puntati su Yamaha, che aveva promesso di portare una moto completamente diversa, e così è stato. Il grande lavoro della Casa di Iwata si è visto oggi in pista, con tante novità, a volte visibili e altre volte meno. In particolare, sono saltate all’occhio una nuova carena e una nuova aerodinamica, molto evidente sotto al cupolino (qui i dettagli).

Fabio Quartararo ha concluso la giornata di test con il 18° tempo, ma il cronometro non deve ingannare, perché il francese è apparso piuttosto soddisfatto degli sforzi di Yamaha per portare un pacchetto che fosse accattivante per il francese (e anche per il compagno di squadra Alex Rins, primo dei due a provare la nuova aerodinamica).

“È stata una lunga giornata”, ha raccontato El Diablo nel consueto incontro con i media al termine dei test. “Abbiamo provato molte cose, in particolare un nuovo telaio, una nuova aerodinamica, una nuova forcella e una nuova elettronica. Al momento è difficile trarre delle conclusioni, ovviamente dovremo analizzare bene. Alcune sono positive, altre non funzionano, sfortunatamente. Ma avremo più test al Mugello dopo la gara di Le Mans, quindi saranno cose che potremo modificare e vedere se riusciamo a migliorare”.

Le concessioni stanno aiutando Yamaha a compiere quei passi in avanti che Quartararo si aspettava e, anche se i primi impatti su alcune novità non sono stati estremamente positivi, c’è margine di miglioramento. Dopo il Gran Premio di Francia, il team volerà al Mugello per dei test, dove cercherà di affinare le componenti che a Jerez non hanno fatto brillare gli occhi al francese.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Il motore? È un motore da test…è lo stesso di quello da gara, ma non lo usiamo per le gare”, ha spiegato il nizzardo, che ha indicato la carena come elemento meno soddisfacente al momento. “Anche la carena era nuova, ha un feeling diverso. Non è né peggio né meglio al momento. Ma a volte, in accelerazione, alcune cose non le ho sentite, ma le ho viste nei dati. Il primo impatto è indubbiamente neutrale”.

Certo, i passi da compiere sono ancora molti e Yamaha sta cercando, insieme ai piloti, di capire quale strada prendere: “Fondamentalmente stiamo cercando di girare e stiamo cercando di farlo. Ho riscontrato un leggero miglioramento in entrata, ma non in curva, è davvero un piccolo passo, ho un po' più di feedback dall'anteriore, che è qualcosa che mi mancava. Ma non è un miglioramento enorme. È andata un po' meglio, ma ci manca molto”.

“Nel turning dobbiamo forzare molto e anche quello che ci manca, soprattutto nell'ultimo settore, in passato eravamo superveloci e ora non lo siamo più. E soprattutto so cosa possiamo fare in queste due curve e non ci sentiamo a posto in questo momento. E questa cosa riguarda le curve, ma genera più cose. Quando si gira un po' di più, si può alzare la moto e quindi la moto diventa meno aggressiva. è una cosa che genera molte altre difficoltà. È questo che stiamo cercando di migliorare”, ha proseguito.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Non tutte le novità portate da Yamaha sono state promosse, ma la mentalità è quella giusta, secondo Quartararo. Le promesse per convincerlo a rinnovare, dunque, sono state mantenute: “Diciamo che è la prima volta che nei test proviamo qualcosa che non sia lievemente diverso. Il nuovo telaio che abbiamo provato è davvero diverso. In passato eravamo soliti provare qualcosa di diverso, ma solo un po’. Ora il cambiamento è grande, è stato importante sentire cosa c’era sulla moto. Penso che sia il primo step per noi per vedere qual è la giusta direzione, ma penso che ora dobbiamo fare un altro test per capire chiaramente e avere qualche idea di cosa fare sulla moto”.

Alcune delle novità si potranno vedere già a Le Mans, dove la MotoGP correrà il quinto appuntamento della stagione fra due settimane: “Penso che useremo alcune cose che abbiamo testato oggi, perché è sempre meglio provare in piste diverse. Per Le Mans useremo alcune cose che penso non siano male e penso che sarà interessante vedere in tre piste diverse qual è il mio feeling, soprattutto perché Le Mans e il Mugello sono molto diversi da qui, quindi sarà interessante farlo”.